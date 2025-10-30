הסטייק המושלם: המתכון המנצח של עדי מרום לאנטריקוט עם פירה

סטייק אנטריקוט ברוטב יין עם פירה קרמי ואספרגוס - עדי מרום

אופן ההכנה:

1. נתחיל בלספוג את האנטריקוט עם נייר סופג משני הצדדים. נמליח במלח גס וניתן לנתח להיות בטמפרטורת החדר עם המלח כשעה וחצי.

2. נעבור להכנת הפירה: נקלוף תפוחי אדמה ונחתוך לקוביות, נחמם סיר עם מים ומלח ונבשל את תפוחי האדמה עד שמתרככים. נוציא ונסנן מנוזלים ונמעך לפירה.

3. נוסיף מלח, שמן זית וקרם קוקוס ונערבב עד קבלת פירה קרמי, את הפירה נעביר במסננת כדי לקבל מרקם חלק יותר.

4. נחזור לסטייק: על להבה גבוהה נניח מחבת נירוסטה ונביא לחימום טוב. נניח חצי כף של שומן בקר ואחרי מספר שניות נניח את נתח האנטריקוט על המחבת החמה ונניע אותו מעט.

5. נצרוב 2 דקות בדיוק ונהפוך לצד השני, נוסיף ענף רוזמרין ושיני שום. עם השומן שיש בצדדים, נרטיב את הבשר. בדיוק לאחר 2 דקות מהרגע שהפכנו, נוציא את הסטייק לצלחת וניתן לו לנוח 10 דקות לפני שחותכים אותו.

6. באותה מחבת נוסיף יין אדום ונניע מעט את המחבת נוסיף שומן בקר מלח ופלפל, נצמצם ונכבה את האש.

7. במחבת נקייה נצרוב אספרגוס עם מעט שמן.