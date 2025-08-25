בעידן בו אנחנו חיים כבר אי אפשר להתכחש לעובדה שהרשתות החברתיות הם חלק משמעותי מאוד כמעט בכל תחום. רגע לפני שעולה עונה חדשה ומאתגרת של "מאסטר שף" (פרק הבכורה בשני, אחרי החדשות, קשת 12), אספנו לכם את כל מתמודדי התוכנית שמתחזקים עמודים מרשימים באינסטגרם ואפילו בטיקטוק, עם מתכונים שווים, טיפים שחובה לשמוע או אפילו סתם תמונות מגרות ואסתטיות בטירוף.

אבי לוי

לזוכה העונה השנייה אין רגע של פנאי. מלבד היותו בעלים של כמה מסעדות (המפורסמת ביניהם היא כמובן "המוציא" בשוק מחנה יהודה), הוא מעביר סדנאות ואירועים, ובתוך כל אלה מתחזק חשבון אינסטגרם עם קרוב ל-200 אלף עוקבים. תוכלו למצוא שם מתכונים לאוכל ביתי, מגרה ומפנק שעושה חשק לפתוח שולחן בכל שעה. מעבר לכך הוא נותן הצצה מידי פעם גם לחיי היום יום שלו, אירועים מיוחדים שהוא מקיים ועוד.

אליהב שאשון

אליהב שאשון, שהגיע למקום השני באותה עונה של לוי, מגיע בכלל מתחום האופנה. הוא התחיל כמעצב שמלות כלה, אותן הוא משתף ל-90 אלף עוקביו בעמוד האינסטגרם שלו. מי שגולל לאורכו של העמוד, יכול לראות איך הוא לאט לאט משנה את צורתו ממש כמו שאשון, והולך ומתמקד יותר ויותר בקולינריה, ולא סתם – ברמה עילית. שאשון הפך לשף פרטי ומארח אירועי קונספט מרשימים, בעמוד שלו אפשר לקבל הצצה למטעמים שהוא יוצר, שברמה העיצובית לא פחות יפים משמלות הכלה שלו.

תום פרנץ

בתור מי שזכה בעונה השלישית של התוכנית, כמעט מובן מאליו שתום פרנץ נשאר חזק בעולם הקולינריה. הוא יוצר מתכונים, יועץ קולינרי, הוציא ספרי בישול ומבשל בארוחות פרטיות וסדנאות. בעמוד האינסטגרם שלו תוכלו למצוא שלל מתכונים מהרמות הפשוטות ביותר, עד לדברים קצת יותר מאתגרים. חלק ממה שמייחד את העשייה שלו, הוא שכמעט כל מתכון בעמוד תוכלו למצוא בשתי שפות: עברית וגרמנית, שמתאימים למגוון של עוקביו שמונים כ-30 אלף אנשים.

מיכל אפשטיין

המנצחת הכי טרייה שלנו, הלא היא מיכל אפשטיין, חזרה ל"נבחרת החלומות", אחרי שהשתתפה בעונה 5 והפעם לקחה את המקום הראשון. היא מנהלת רשת בתי קפה מפורסמת ופופולרית במיוחד בתל אביב, עם מנות מנחמות ומגרות במיוחד, שמשלבות הרבה נגיעות מהמטבח האמריקאי. בעמוד האינסטגרם שלה שמונה כ-90 אלף עוקבים, היא מעלה אין ספור מתכונים כיפיים, חלקם גם חושפים את הסודות מבית הקפה ועושים חשק בלתי נשלט להיכנס למטבח.

דיאנה רחמני

אמנם היא לא הגיעה אל המקומות הראשונים בעונה בה השתתפה, אך דיאנה רחמני הפכה לאושיית רשת של ממש. היא מכנה את עצמה "מלכת המטבח הפרסי", בעמוד האינסטגרם שלה שמונה קרוב ל-80 אלף עוקבים. היא מעלה מתכונים מגרים על טהרת האוכל הפרסי כמובן, ממנות מפורסמות ומוכרות עד לניואנסים הכי קטנים של העדה. העמוד הוא חגיגה של ממש לעיניים ולרחמני יש קהל אדוק של מעריצים שמתייעצים איתה בכל דבר שנוגע באוכל הפרסי ומעבר.

פרח רסלאן

פרח רסלאן השתתפה גם היא בשתי עונות של התוכנית, כשהתחילה בעונה השמינית וחזרה לעונת "נבחרת החלומות". היא הקימה עסק מצליח במיוחד עם המצאה מקורית שלה – כנאפה כעכ, שעד היום מוביל לתורים של אנשים שבאים לטעום את שילוב הפחמימות הנדיר. בעמוד האינסטגרם שלה היא משתפת במתכונים קלאסיים של העדה וגם במנות עם טוויסט מודרני, כשהכל מגיעה עם הסברים מדויקים גם בעברית וגם בערבית.

חופית סרמילי

אחד הדברים שהכי אפיינו את חופית סרמילי בעונות שלה, זה האסתטיקה והיצירתיות של המנות שלה. ככה בדיוק נראה גם עמוד האינסטגרם שלה, שמשלב בין לייף סטייל לאוכל טעים שעושה כיף בעיניים וגם בלב. מנות מודרניות, קלאסיות, חומרי גלם טריים ומיוחדים ובעיקר הרבה חשק להיכנס למטבח ולהתחיל לבשל.

תאיר מורדוך

מכירים את זה שבא לכם משהו טעים ומיוחד לארוחת צהריים ואין לכם מושג מה להכין? אז העמוד של תאיר מורדוך שהשתתפה בעונה 9 של התוכנית, הוא בדיוק מסוג המקומות שנותן מענה ברגעים האלה. עם 100 אלף עוקבים, מורדוך יצרה לעצמה קהילה אדוקה ובצדק, כשהאוכל שהיא מכינה תמיד נראה מגרה, מוקפד ואסתטי ברמות. יש לה מתכונים קלילים לאוכל שאפשר להכין ברגע וגם מנות מסובכות יותר למי שמתחשק לו לקחת פרויקט, אבל העיקרון הוא היכולת שלה לפשט את הכל גם לבשלנים המתחילים ביותר.

סיון בריק

סיון בריק נהייתה אושיית אוכל כל כך מוכרת ברשת, שחלק מהאנשים אפילו לא יודעים שאת דרכה היא התחילה בכלל ב"מאסטר שף". מדובר באחת מהמשפיעניות המוכרות בעולמות המתכונים, עם קרוב ל-115 אלף עוקבים. יש לה מתכונים מגרים, מושחתים ובריאים, פשוטים של יום יום או חגיגיים לארוחות מיוחדות וערבי חג. העיקרון הוא שכמעט כל אחד יכול למצוא את עצמו שם, וזה מה שמייחד את העמוד של בריק.

עדן ים

מתמודדת עונת העשור של "מאסטר שף", מתחזקת את אחד מעמודי האינסטגרם הכי אסתטיים וכיפיים לעיניים. מגוון המתכונים והרעיונות רחב, החל מסלטים, פסטות, לחמים וקינוחים או רעיונות מגניבים ומושחתים כמו למשל: ברד פודינג פיצה, או פרעצל בייטס. העמוד מונה כמעט 40 אלף עוקבים, כשעדן עצמה גם מעבירה סדנאות אפייה לקהל הרחב.

אסתר ביטון

פיינליסטית העונה האחרונה, בטח עדיין יושבת לכם טרי בזיכרון. אסתר ביטון הייתה אחת מהמתמודדות הבולטות בעונה שלה וכמעט קטפה את הניצחון בהפרש של נקודות בודדות. לעמוד האינסטגרם שלה שמונה מעל 80 אלף עוקבים, היא מעלה מתכונים בדיוק בסגנון של האוכל שהיא הכינה בתחרות: ביתי, מנחם, עם טוויסטים מודרניים שפשוט דורשים לשים סינר ולהתחיל לבשל.

איתי דגן

העונה ה-11 של התוכנית הצליחה להוציא מתוכה לא מעט כוכבי רשת. איתי דגן, שהשתתף יחד עם ביטון בגמר והגיע למקום השלישי, מתחזק גם הוא חשבון אינסטגרם מצליח במיוחד עם קרוב ל-90 אלף עוקבים. כזכור, במהלך העונה דגן התאפיין באוכל מתוחכם, מודרני ואסתטי ברמות. את כל אלו הוא מביא גם בעמוד האינסטגרם שלו, אך עם מנות הרבה יותר מונגשות שכיף בטירוף לנסות ולהכין בבית.

אבישג פארי

עוד הפתעה נעימה מהעונה ה-11, היא אבישג פארי, שהפכה לא רק לאושיית מתכונים אלא לגורו בריאות של ממש. עם קהילה של 100 אלף עוקבים ועוקבות, היא מתחזקת עמוד אינסטגרם מסקרן ומיוחד. גילוי נאות, מדובר במתמודדת שאני בעצמי עוקבת אחריה ומכורה למתכון עלי הגפן הממולאים שלה ושלל מתכונים אחרים. אז היא אכן מתמחה בכל ענייני הממולאים, אבל נותנת גם המון טיפים לחיים ומאכלים בריאים.