הצעד המפתיע של כוכבת הריאליטי: "החלטתי לצאת להרפתקה"

בשלב הזה של התחרות ב"מאסטר שף" כל המתמודדים טובים. מעבר לטעם ולאופן הגשת המנה שבערך כולם מצליחים לקלוע, השופטים הקשוחים מבקשים לבחון גם את היצירתיות של המתחרים (פרק חדש בשבת, אחרי החדשות, קשת 12). יובל רוזן היא אחת מההימורים החזקים של העונה הנוכחית, שהוכיחה עד כה לא רק את המקצועיות שבה אלא גם כמה רחוק היא יכולה להגיע עם הדמיון. כעת, התארחה בפאנל של "גלית ואילנית" יחד עם המתכונאית לייזה פאנלים וסיפרה על הצעד האמיץ שהחליטה לקחת בחייה האישיים.

רוזן סיפרה בגילוי לב כי החליטה לעזוב את מקום עבודתה בהייטק: "ממש לא חשבתי שאגיע רחוק. רשמתי את עצמי לתוכנית, רציתי לעשות משהו למען עצמי וחשבתי על זה הרבה זמן. מצאתי את עצמי בשנתיים האחרונות מתעכבת על השאלה מה ארצה לעשות בעתיד. הגעתי לאיזה שהוא מיצוי בקריירה והחלטתי לצאת להרפתקה להגשים חלום ולהכין אוכל".

מתמודדת התוכנית דאגה להסיר ספק בדבר סיבת עזיבתה:"חשוב לי להגיד שמאוד אהבתי את העבודה שלי". היא הסבירה מדוע בכל זאת החליטה להתפטר: "זו לא הייתה התשוקה שלי, פעם אמרו לי שאפשר להיות טובה בכמה דברים באותו הזמן, אני ממש מאמינה בזה".

בשנתיים האחרונות מתמודדת רוזן עם לכתו בטרם עת של גיסה, מתן אקשטיין שנרצח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר. היא סיפרה על הקשר המיוחד שהיה להם: "הוא היה ממש כמו אח שלי, היינו מאוד קרובים, הדבר הזה מאוד השפיע עליי".

עד כמה ההרשמה שלך ל"מאסטר שף" קשורה לאובדן שחוויתם במשפחה של בעלך?

"מן הסתם זה חלק מרכזי בדבר, אני לא יודעת כל כך להצביע על זה אבל הייתה הבנה שהחיים באמת ממש קצרים. איבדתי בן אדם קרוב לליבי, זה חלק מהנסיבות ודחף אותי קדימה אבל זה לא הסיפור המרכזי".

פרסומת