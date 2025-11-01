הזמן ניצח אותה: מישל סקוריק היא המודחת התשיעית של "מאסטר שף"
את הסוף של המשימה הזאת, כנראה שאף אחד לא היה יכול לצפות. כי אפילו חיים כהן אמר שזו הפעם הראשונה שמתמודדת נבחרת לא מצליחה להגיש לשופטים מנה, מה שבסופו של דבר הוביל להדחה האוטומטית של מישל סקוריק. למרות שהיא הגיעה הכי מוכנה מכולם למשימת הבצק, משהו השתבש בדרך - והיא נותרה בחוץ
למקרה ומישהו היה צריך הוכחה שהמשימות ב"מאסטר שף" רק הולכות ונהיות קשות יותר, הערב (שבת) זה הגיע לשיא. המתמודדים קיבלו שלושה מוטיבים שליוו את המשימה שלהם: קמח לבן, טאבון וסטופר שעמד על 90 דקות. הם היו צריכים להכין שתי מנות בתוך הזמנים האלה והיו להם שתי אופציות - או ללכת על אסטרטגיה ולהשאיר זמן למנה השנייה, או לקוות שהמנה הראשונה תהיה מספיק טובה והם לא יצטרכו לבשל שוב. מישל סקוריק הכינה מספיק בצק מראש לשתי המנות, אבל שיבוש מפתיע השאיר אותה בלי מנה, לכן על פי חוקי הפורמט היא הודחה מהתחרות.
סקוריק הכינה בצק שמרים והתלבטה בין שתי מנות דגל שלה - המבורגר או פיצה. היא החליטה להתחיל עם סוג של קריספי צ'יקן בלחמנייה שהשאיר את שולחן השופטים חלוק בדעותיו. את רוב הזמן שלה היא בזבזה על המנה הראשונה, מה שהשאיר אותה עם הכי מעט דקות בחלק השני של המשימה. לסיבוב השני, היא החליטה להכין עם הבצק שנשאר פיצה עם זיתים, לימון וסלמון, אך משהו השתבש במהלך השימוש בטאבון והיא לא הצליחה להוציא את הפיצה שלמה.
בסופו של דבר, נאלצה לעמוד מול השופטים כשאין לה מנה להגיש. דבר שעל פי חיים כהן הוא תקדימי, כי לא קרה לפני זה לאף מתמודד בשלב הנבחרת. סקוריק הודחה מהתחרות באופן אוטומטי, בלי שום קשר לטעמים של המנה שלה. "כולנו מאוד אוהבים אותך. בעיניי היית פייטרית, שאני מת על התכונה הזאת", נפרד אהרוני. "לא ציפיתי שאני אגיע עד לפה. אני ממש מודה לכם שקיבלתם אותי כמו שאני. ממש פחדתי לבוא לפה בלי העברית שלי, כי זה חוויה וואו. אני מאוד מרוצה שהגעתי עד לכאן, בישלתי עם אנשים מטורפים. איזה עצוב זה ללכת", סיכמה סקוריק וסיימה את חלקה בתחרות.