למקרה ומישהו היה צריך הוכחה שהמשימות ב"מאסטר שף" רק הולכות ונהיות קשות יותר, הערב (שבת) זה הגיע לשיא. המתמודדים קיבלו שלושה מוטיבים שליוו את המשימה שלהם: קמח לבן, טאבון וסטופר שעמד על 90 דקות. הם היו צריכים להכין שתי מנות בתוך הזמנים האלה והיו להם שתי אופציות - או ללכת על אסטרטגיה ולהשאיר זמן למנה השנייה, או לקוות שהמנה הראשונה תהיה מספיק טובה והם לא יצטרכו לבשל שוב. מישל סקוריק הכינה מספיק בצק מראש לשתי המנות, אבל שיבוש מפתיע השאיר אותה בלי מנה, לכן על פי חוקי הפורמט היא הודחה מהתחרות.

סקוריק הכינה בצק שמרים והתלבטה בין שתי מנות דגל שלה - המבורגר או פיצה. היא החליטה להתחיל עם סוג של קריספי צ'יקן בלחמנייה שהשאיר את שולחן השופטים חלוק בדעותיו. את רוב הזמן שלה היא בזבזה על המנה הראשונה, מה שהשאיר אותה עם הכי מעט דקות בחלק השני של המשימה. לסיבוב השני, היא החליטה להכין עם הבצק שנשאר פיצה עם זיתים, לימון וסלמון, אך משהו השתבש במהלך השימוש בטאבון והיא לא הצליחה להוציא את הפיצה שלמה.