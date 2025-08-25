בכל פעם שאנחנו אוכלים ומתלבטים אם לגשת למזלג או ללכת ישר עם הידיים, אנחנו לא יכולים שלא להיזכר איך אייל שני הצליח להקפיץ את שופטי "מאסטר שף". ההחלטה של השף לאכול פסטה עם הידיים גרמה לישראל אהרוני להתרגז ולרותי ברודו להגיד: "הוא חינך דור שלם לאכול מגעיל". רגע לפני שהמשתתפים בעונה החדשה (פרק הבכורה הערב, אחרי החדשות, קשת 12) יחוו את המנהג הזה על בשרם, מצאנו חמישה מפורסמים שבעצמם גרמו לרשת לגעוש בגלל איך (או מה) שהם אכלו.

פותח את ידיך

כמו אייל שני, אנחנו מחזיקים מעצמנו אנשים די מתורבתים, אבל גם אנחנו נוהגים להשאיר לפעמים את הסכו"ם בצד ואוכלים עם הידיים. יחד עם זאת, יש מאכלים שנועדו לכף או מזלג וכל אופציה אחרת תהיה שנויה במחלוקת. דוגמה לכך סחפה את הרשת ביוני האחרון כשריאיון עם המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, פיצלה את האינטרנט לשניים.

הפוליטיקאי הפרו-פלסטיני התראיין לגוף התקשורת “uncivilized” והסביר מדוע הוא מכניס את הנושא הפלסטיני לפוליטיקה המקומית. התוכן של הריאיון עבר מעל ראשיהם של רוב הצופים ככל הנראה, כי השיח ברשת התמקד סביב האופן שבו ממדאני אכל תוך כדי הריאיון. האיש שצפוי להוביל את העיר המאוכלסת ביותר בארה"ב אכל את מנת האורז שלו עם הידיים, מה שהוציא את מתנגדיו משלוותם. בתגובה לסערה שיצר, ממדאני העלה תמונה שלו ברכבת התחתית אוכל בוריטו, מאכל ידיים קלאסי, בסכין ומזלג.

מהקצפת או מהביסקוויט? אולי אף אחד מהם?

אחת השאלות שמחלקות את עם ישראל יותר מכל היא כמובן - כיצד אתם אוכלים את הקרמבו שלכם? יש נטייה לחשוב שבקושייה הבוערת יש שתי אסכולות - אחת אומרת להתחיל בקצפת, האופן שבו הקרמבו יושב באריזה, ובכך לסיים עם הביסקוויט שבתחתית. השנייה מציעה הפוך, להתחיל עם הביסקוויט ודווקא לסיים עם הקצפת. פוליטיקאית אחת הציגה לפני מספר שנים אופציה שלישית ולא פחות ממהפכנית.

לא הצליחה להחליט בין הקצפת לביסקוויט. ציפי לבני | צילום: אופירה וברקוביץ' , קשת 12

ציפי לבני, לשעבר שרת החוץ והמשפטים, נשאלה איך היא אוהבת לאכול את הקרמבו שלה והשאירה את כולנו המומים. בזמן שענתה לשאלות עוקביה בפייסבוק, אחד מהם שם לב לקרמבו שהניחה לידה ,שאל אותה איך היא אוכלת אותו וזכה לתשובה מפתיעה: "בעזרת מכה קלה בחלקו העליון של הקרמבו, מצמצמים אותו לגודל שמאפשר נגיסה בקרם ובביסקוויט כאחד". אם היא תחזור בעתיד לפוליטיקה, נתעניין לראות אם היא תביא איתה את היצירתיות הזאת.

החיים שלנו תותים

מדי חורף, הפרי האדום והמתוק עולה לכותרות בעיקר בשל המחיר שעושה רושם עולה כל שנה יותר ויותר. למרות זאת, אנחנו נהנים לאכול אותו עם קצפת, בתוך עוגה, או סתם כנשנוש מתוק בבוקר או אחרי ארוחת הערב. כל זה היה פשוט עד שלפני קצת יותר משנתיים, סרטון תמים של נועה קירל אוכלת תותים הפך לתופעה.

שלושה ימים לפני שחשפה את השיר “Unicorn” איתו הגיעה למקום השלישי באירוויזיון 2023, זמרת הפופ רצתה לתת הצצה קטנה לעוקביה בטיקטוק. היא לא חשבה שדווקא מה שיראו בסרטון יאפיל על מה ששומעים. קירל צילמה את עצמה אוכלת תותים עם הגבעול, בביס אחד, בניגוד לרובנו שלא נוהגים לאכול את עלי הפרי. המראה המפתיע גרם לנו להזדהות עם אחת המגיבות: "מי אוכל עם הירוק, יפה שלי?".

אפשר לחתוך את המתח בסכין, אבל לא רק

מוקדם יותר השנה, השאלה אם צריך לקפל את משולש הפיצה או לא הוצתה מדיון בעקבות "חתונה ממבט ראשון". אחרי שמשתתפת התוכנית רוני צדקא קיפלה את הפיצה שלה, חזר הדיון על הדרך הכי נכונה ליהנות מהמאכל האהוב. שתי האופציות לגיטימיות, אך יש שיטה שלישית ופחות מקובלת שאותה מעדיף האיש החזק בעולם.

בתיעוד שסחף את הרשת משנת 2011, תועד נשיא ארה"ב כיום דונלד טראמפ אוכל לצידה של מושלת אלסקה לשעבר ומי שהייתה מועמדת לסגנית נשיא, שרה פיילין. מעבר לרמיזה על עתידו הפוליטי של מי שנבחר חמש שנים לאחר מכן להיכנס לבית הלבן, האופן בו הוא אכל את הפיצה שלו העלה סימני שאלה. טראמפ אכל את המשולש בסכין ומזלג, דרך מאוד לא אורתודוקסית ואם תרצו קונטרה לדרך האכילה של ממדאני, אותו הזכרנו מקודם.

סגול או כלום

אחת ההמלצות לאורח חיים בריא היא לאכול ירקות ופירות בחמישה צבעים, שכן כל צבע יכול ללמד על הערך התזונתי שמביא איתו הירק או הפרי. יתרונות בולטים ניתן לראות בירוקים שטובים לעיניים והעצמות, כתומים שמחזקים את המערכת החיסונית ואדומים שיכולים להפחית את הסיכון למחלות לב. גם לסגול יש את הסגולות שלו, אך זמרת פופ מפורסמת אחת לקחה את זה לקצה.

יודעת איזה צבע הכי מחמיא לה. מריה קארי | צילום: מעמוד האינסטגרם של מריה קארי