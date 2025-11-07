השף ישראל אהרוני נחשב מומחה בתרבות האוכל האסייתי, את פרט המידע המפתיע שסיפר כאשר מתמודדת "מאסטר שף", ענת אגמון הכינה מוצ'י עם טריק מיוחד, אף אחד לא ידע לפני כן. "יש לי אנקדוטה מוזרה לספר, מדי שנה, בדרך כלל אנשים זקנים נורא נחנקים מהמאכל הזה", סיפר השופט.

"יש למוצ'י טקסטורה דביקה, כשמכניסים אותו לפה זה לא זז - הדרך היחידה להוציא אותו זה עם שואב אבק", הפתיע אהרוני את השופט שלצידו, חיים כהן. הוא המשיך לספר מה עושים במקרה חירום בו אדם נחנק מהמאכל הקשה ללעיסה: "יש בתים שיש בהם שואב ייעודי למקרה שתאכל מוצ'י ותיחנק, מוציאים את זה עם צינור".