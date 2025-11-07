"מדי שנה זקנים רבים נחנקים ממוצ'י, יש בתים שמחזיקים שואבי אבק יעודיים"
שופט "מאסטר שף", שנחשב כמומחה בתרבות האסייתית, שיתף בפרט מידע מפתיע במיוחד על קינוח יפני אהוב ברחבי העולם. יש בתים שמחזיקים שואב אבק ייעודי בשביל מקרים כאלה", שיתף באנקדוטה המעניינת
השף ישראל אהרוני נחשב מומחה בתרבות האוכל האסייתי, את פרט המידע המפתיע שסיפר כאשר מתמודדת "מאסטר שף", ענת אגמון הכינה מוצ'י עם טריק מיוחד, אף אחד לא ידע לפני כן. "יש לי אנקדוטה מוזרה לספר, מדי שנה, בדרך כלל אנשים זקנים נורא נחנקים מהמאכל הזה", סיפר השופט.
"יש למוצ'י טקסטורה דביקה, כשמכניסים אותו לפה זה לא זז - הדרך היחידה להוציא אותו זה עם שואב אבק", הפתיע אהרוני את השופט שלצידו, חיים כהן. הוא המשיך לספר מה עושים במקרה חירום בו אדם נחנק מהמאכל הקשה ללעיסה: "יש בתים שיש בהם שואב ייעודי למקרה שתאכל מוצ'י ותיחנק, מוציאים את זה עם צינור".
כזכור, ענת אגמון ניסתה להדהים את השופטים עם מוס שוקולד שלא יצא לה מושלם כפי שרצתה, לפיכך שינתה המתמודדת את דרכה והחליטה להשתמש בו כמילוי למוצ'י. את בצק האורז הדביק לקינוח היא הכינה בטריק שסיפרה כי ראתה באינסטגרם - במקום הדרך המסורתית, הכניסה אותו למיקרו.