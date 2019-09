View this post on Instagram

אוכלת צהריים במשרד אך חולמת על פיצה. ובמיוחד על זאת, עם סמנה וסחוג מכוסברה @fabricapizza203 @oronamar Yemeni style Neapolitan pizza #pizza #pizzalove #pizzalovers @pizzalovers.com.ua #neapolitanpizza #mozarella #food52grams #foodporn #foodography #foodgasm #foodies @tripadvisor #israeli_food #israelifood