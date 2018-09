10 המסעדות הכי מדוברות של אוקטובר 2018

התרגלנו להגיד שאין מה לאכול במתחם הבורסה ברמת גן, והנה מתחם המכולות החדש קונטיינרס העיר את כל האיזור עם כמה אופציות טעימות, ובמיוחד המבורגר בדוכן פריז טקסס, שלא מעט אנשים כבר מהללים. נכון שהיינו שמחים לראות שם גיוון אפילו גדול יותר של אוכל (במקום קיים גם דוכן "סוי" מבית ניטאן תאי ודוכן של קפה טוונטי שמגיש כריכים בתוך הפרעצלים המושלים של מאפיית שרויטמן), ואולי המחירים מעט גבוהים לחלק משוכני המשרדים הסמוכים, אבל בכל זאת, זריקת עידוד שכזו לאיזור שהיה בלתי מעניין בעליל היא תמיד חיובית מבחינתנו. View this post on Instagram A post shared by Containers.city (@containers.city) on Jul 31, 2018 at 10:16am PDT עיר המכולות (Containers City). היצירה 3, רמת גן. לא כשר מסעדת לבן הוותיקה אומנם נסגרה ממש החודש, אבל במקומה פתחו הבעלים מסעדה אסייתית חדשה שתופסת תאוצה אצל הפודיז הירושלמים בזכות שתי סיבות עיקריות: היא האסייתית הראשונה בעיר שאינה כשרה, והיא מסעדה פאן אסייתית ללא זכר לאוכל יפני או סושי. התפריט בקפה אסיה משלב בין אוכל תאילנדי לוויאטנמי, עם קצת קמבודיה וסין. השוס האמיתי, אם תשאלו אותנו, הן ארוחות הטעימות לזוג או לרביעייה, שבמסגרתן תטעמו מנה מכל סעיף בתפריט, תמורת 100 שקלים לאדם. קפה אסיה קארי ירוק | צילום: דן דבנר, יחסי ציבור קפה אסיה. דרך חברון 11 בתוך מבנה הסינמטק, ירושלים. 02-6737393. לא כשר כשכמעט כל השווקים בישראל מתחדשים בשנים האחרונות במסעדות טרנדיות רבות, שוק התקווה נשאר קצת מאחור, למרות השיפוץ שעבר שהפך אותו לנעים במיוחד. מסעדת הקובייה הצליחה לעורר מעט את השוק הרדום, להביא אליו קהל צעיר וחדש, ובעיקר להוות אופציית בילוי אמיתית וכיפית למי שגר בסביבה. המחירים הזולים, התפריט המעניין והאוכל הטעים הם אלה שגורמים לקובייה להישאר מדוברת גם החודש. בוריק בקובייה | צילום: שי אלפסי הקובייה. הודייה 22, שוק התקווה, תל אביב. 03-9747333. כשר סצינת המסעדות של הוד השרון געשה ורעשה עם המון מסעדות חדשות לפני כמה שנים, אבל בזמן האחרון היא נשארה רגועה במיוחד. פאנקי ססיליה הוא מתחם חדש ברחוב הראשי של העיר שמעורר את הסצינה, עם בר גדול, מסעדה ועמדה מיוחדת שנקראת "קנטינת קבבים" וממנה יצאו מנות קבב שונות בפיתה. שאר התפריט הוא תפריט ים תיכוני שמזכיר לא מעט מקומות אחרים, אבל יש פה שוס נוסף חוץ מעמדת הקבבים: מנות ביתיות מהסירים של אמו של אחד הבעלים כמו תבשיל מוח, חריימה, מפרום ועוד.



פאנקי סיסיליה. דרך רמתיים 54, הוד השרון. 09-7696480. לא כשר

פאנקי סיסיליה מאזטים | צילום: יהונתן בן חיים, יחסי ציבור את מאפיית אלחנן אנחנו מחבבים כבר המון זמן, ואין נסיעה לצפון שאנחנו לא עוברים בה כדי להצטייד בכמה מאפים. בראש השנה הכרזנו עליה כמאפייה הכי טובה בארץ וגם נירה רוסו בכבודה ובעצמה המליצה עליה לחגים - והנה שוב כולם מדברים עליה. אז נכון שבעיקר באים לפה בשביל קרואסון כנאפה, בוסטוק שקדים או שוסון תפוחי עץ, אבל בחודשים האחרונים גילינו גם את מגשי ארוחות הבוקר המפוארים שלהם, שיוצאים לגמרי מהשגרה של חביתה-סלט-גבינת שמנת ושווים הגעה בפני עצמם. ואפילו עוד לא דיברנו על החומוס הנהדר והלא צפוי שלהם, שכיף לנגב עם הלחם הפריך במקום פיתה. בוצעים את חלת הבריוש | צילום: אמיר מנחם, אוכל טוב אלחנן. בכניסה לקיבוץ משמרות. 04-8838200. כשר ללא תעודה כמו בבושוויק שתוזכר בעוד שני סעיפים, גם התורים בנונונו הם כבר לא אותם תורים של השבועיים הראשונים, אבל עדיין, בשעות הלחץ צריך להמתין פה לא מעט כדי לזכות בלחמניית החלב השמנמנה של השף גיא גמזו, עם אחד המילויים הפוטוגניים. האינסטגרם שלנו עדיין מלא בתמונות של מנות משם, דווקא אולי כי עכשיו התורים כבר פחות מייאשים, ונראה שהמקום מצליח למצב את עצמו בתור אופציית מאנצ' (וסטורי יפה) ראויה. נונונו גמזו שרימפס | צילום: ליתאי פלטן, יחסי ציבור נונונו. הרצל 16, תל אביב. 03-9453111. לא כשר המסעדה הטבעונית הוותיקה זוכה בשבועות האחרונים לעדנה מחודשת בזכות ההמבורגר של ביונד מיט, שכמעט כל מי שטועם ממנו מדבר בשבחו. גם אוכלי בשר מושבעים מתעניינים ומגיעים לאכול אותו, בין אם מתוך סקרנות ובין אם כדי לבדוק עם המעבר לטבעונות לא יפגע להם בזלילת המבורגרים ראויים. ההמבורגר בהחלט מספק חווית המבורגר ראויה עם מרקם, ריח וטעם שמאוד מזכירים בשר, ואנחנו עדיין מחכים לאפשרות להשיג אותו במקומות נוספים ולקנות קציצה או שתיים הביתה. המבורגר זכאים ביונד מיט | צילום: ריטה גולדשטיין, אוכל טוב זכאים. סמטת בית השואבה, תל אביב. 03-6135060. כשר כמו שאמרנו לגבי נונונו, זה נכון שהתורים לבושוויק שהשתרכו לאורך נחלת בנימין בחודש שעבר הם כבר לא אותם תורים, אבל עדיין להשיג מקום בבר החדש של קבוצת אימפריאל הוא לא עניין של מה בכך. בניגוד לאימפריאל, אפשר לשתות פה עוד דברים חוץ מקוקטיילים ואלכוהול כבד, וכמו באימפריאל, תפריט האוכל פה לא נזנח ואפשר בקלות לאכול פה ארוחה מלאה או סתם לנשנש ליד הדרינקים ולדעת שתקבלו הרבה יותר מאוכל סתמי של פאב. בושוויק כריך וקוקטייל | צילום: אפיק גבאי, יחסי ציבור בושוויק. נחלת בנימין 28, תל אביב. 03-5678006. לא כשר ההמבורגרייה של טום אביב ממשיכה להפתיע אותנו ולספק המבורגרים מצוינים, גם בתקופה שבה נדמה כי המדינה מוצפת בהמבורגריות ולא קיים רחוב שלא צץ בו מקום נוסף שמוכר המבורגרים. ההמבורגרים של פאט קאו משתדלים להישאר כמה שפחות מצועצעים ומוגזים, וכנראה שזה סוד הקסם שלהם, שמצליח למשוך עוד ועוד חובבי בורגר שמוכרחים לנסות בורגר ללא חסה, בצל ועגבנייה. המבורגר פאט קאו | צילום: אורי רז, יחסי ציבור פאט קאו. דיזינגוף 265, תל אביב. 03-7732591 אם התורים בבושוויק ובנונונו דעכו מעט, נראה שאלו בסולטנה, השווארמה הטבעונית החדשה, רק הולכים ומתארכים. כבר שמענו דיווחים על תורים של למעלה משעה, ועוד ועוד אנשים מספרים לנו על הפלא שהוא השווארמה הזו. לא רק טבעונים מתרגשים ממנה, אלא גם חובבי בשר סקרנים. אז אולי הטעם לא בהכרח באמת דומה לבשר, אבל הוא מספיק טעים כדי להעמיד כל ערב שורה ארוכה של אנשים שמחכים בסבלנות לשווארמה שלהם, שהיא ככל הנראה הלהיט הכי גדול של הסתיו הנוכחי. סולטנה | צילום: אינה שנדר, אוכל טוב סולטנה. אבן גבירול 52, תל אביב יפו. כשר





