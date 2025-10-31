המתכונים של עומר מילר מהתוכנית "עוטף ישראל"
השבוע בתוכנית מארח עומר מילר את ירמי בן נתן, מגדל אורז מ"אורז רוח" במושב מיצר. ביחד הם מכינים סלט אורז קריספי וירוקים, ריזוטו עם זוקיני צלוי וקינוח של אורז מבושל בקרם קוקוס עם פרוסות מנגו. הנה המתכונים
סלט אורז קריספי וירוקים
המרכיבים:
1 כוס אורז מבושל
3 כפות שמן זית
1 כף רוטב סויה
1 כף רוטב הויסטיר
1 כפית שמן צ'ילי או רבע כפית צ'ילי גרוס
לסלט:
1 אבוקדו, חתוך לקוביות
חבילת מלפפוני בייבי, פרוסים גס
2 גבעולי בצל ירוק, חתוכים למקטעים של חצי ס"מ
עלים מרבע צרור כוסברה
עלי נענע מ-3 גבעולים
עלי בזיליקום מ-3 גבעולים
לרוטב:
רבע כוס שמן זית
רבע כוס רוטב סויה
6 כפות רוטב סויה בטעם פטריות
חצי צ'ילי אדום, פרוס
אופן ההכנה:
- מערבבים בקערה את האורז עם שמן הזית, רוטב הסויה, רוטב ההויסטיר ושמן הצ'ילי. משטחים בתבנית מרופדת נייר אפייה וצולים ב-200 מעלות למשך 40 דקות. בכל 10 דקות מערבבים, כדי שהאורז ייצלה מכל הצדדים. כשהאורז צלוי וקריספי מוציאים ומצננים.
- מכינים את הרוטב: טוחנים בבלנדר מוט את כל המרכיבים עד לקבלת רוטב חלק. ניתן להוסיף מים בהדרגה לקבלת רוטב דליל יותר.
- הרכבת המנה: מערבבים בקערה את האורז ואת כל מרכיבי הסלט. שופכים מהרוטב ומערבבים היטב.
ריזוטו ירוקים עם זוקיני צלוי
המרכיבים:
1 כוס אורז ארבוריו
50 גרם חמאה
שמן זית
1 בצל קטן, קצוץ
2 שיני שום, קצוצות
רבע כוס יין לבן יבש
1 ליטר ציר ירקות
כוס עלי תרד קצוצים
חצי כוס אפונה ירוקה
רבע כוס גבינת פרמזן מגוררת
מלח
פלפל שחור
להגשה:
1 זוקיני בינוני
שמן זית
מלח
פלפל שחור
פרמזן
לימון
לציר ירקות:
2 גזרים
1 בצל גדול
4 גבעולי סלרי
עלה דפנה
פלפל אנגלי
אופן ההכנה:
- מכינים ציר ירקות: שוטפים את כל הירקות (אין צורך לקלף, רק להוריד חלקים עם בוץ או לכלוך), חותכים גס ושמים בסיר. מכסים במים ומביאים לרתיחה. מכסים ומבשלים 15-20 דקות. משאירים על אש קטנה.
- חותכים את הזוקיני לפרוסות בעובי ס"מ, מתבלים בשמן זית, מלח ופלפל וצולים משני הצדדים.
- ממיסים במחבת רחבה כף מהחמאה, מוסיפים 3 כפות שמן זית ומאדים בצל ושום. מוסיפים את האורז ומערבבים היטב. מוסיפים את היין הלבן ומצמצמים לחלוטין.
- מוסיפים מלח ו-2 מצקות מהציר. כשציר נספג מוסיפים עוד 2 מצקות. כשהנוזלים מתחילים להצטמצם מוסיפים את התרד והאפונה ואז עוד 2 מצקות מהציר. מערבבים כל הזמן עד שהנוזלים נספגים והאורז כמעט מוכן.
- מוסיפים חופן מהפרמזן ואת שאר החמאה ומערבבים עד שהם נעלמים בתוך הריזוטו. טועמים, מוסיפים מלח ופלפל לפי הצורך ונותנים לשאר הנוזלים להצטמצם. ממש לפני ההגשה מוסיפים את שאר הפרמזן.
- ההגשה: שמים בצלחת שטוחה 4 כפות מהריזוטו ומשטחים. מסדרים 3-4 חתיכות זוקיני צלוי ומגררים מעל מעט פרמזן וקליפת לימון.
אורז בקרם קוקוס עם מנגו
המרכיבים:
חצי כוס אורז עגול
כוס וחצי קרם קוקוס
שליש כוס סוכר קוקוס
לטופינג:
מנגו קלוף ופרוס או חתוך לקוביות
צ'יפס קוקוס
אופן ההכנה:
- מערבבים בסיר קטן את האורז וקרם הקוקוס. מביאים לרתיחה, מוסיפים את הסוכר, מערבבים ומנמיכים את האש. ממשיכים לבשל תוך כדי ערבוב עד שהאורז מתרכך והנוזלים מצטמצמים. אם האורז לא מתרכך אפשר להוסיף עוד קצת נוזל קוקוס או מים. מצננים.
- מסדרים בקערית 2 כפות מהאורז המבושל ועליהן מנגו טרי. מפזרים צ'יפס קוקוס.
בתיאבון!