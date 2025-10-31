המתכונים של עומר מילר מהתוכנית "עוטף ישראל"

השבוע בתוכנית מארח עומר מילר את ירמי בן נתן, מגדל אורז מ"אורז רוח" במושב מיצר. ביחד הם מכינים סלט אורז קריספי וירוקים, ריזוטו עם זוקיני צלוי וקינוח של אורז מבושל בקרם קוקוס עם פרוסות מנגו. הנה המתכונים