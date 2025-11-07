במיקרו: הטריק המיוחד למוצ'י של ענת אגמון

ענת אגמון הפתיעה את השופטים כשיצרה את הקינוח היפני האהוב שמוכר בכל רחבי העולם בצורה לא שגרתית. מוצ'י במילוי מוס שוקולד ואוכמניות, שאת הבצק שלו הכינה במיקרו. כך תכינו אותו בבית, וגם את שאר המתכונים הטובים ביותר מהפרק האחרון של "מאסטר שף"