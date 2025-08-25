"על גבול השלמות": המתכון שהרשים את השופטים ב"מאסטר שף"

העונה החדשה של "מאסטר שף" נפתחה וכבר בהתחלה הגיעו מתמודדים שהרשימו את השופטים עם יכולות הבישול שלהם. ניצן אהרן הכינה גראטן קולורבי עם צלעות טלה שסחט מחמאות מישראל אהרוני, מישל סקוריק הגישה מדוביק מסקרן ושלו חזן הציג מנת חציל מפתיעה - ולנו יש את המתכונים לארוחות שפתחו לנו את התאבון דרך המסך