"מנת עילית": מרק עוף שיגרום לכם לחכות לחורף

בבית, אנחנו רגילים לעבוד עם עוף בחלקים, חזה, כרעיים או כנפיים. בשביל משימת רבע הגמר של "מאסטר שף" זה לא באמת אתגר, לכן המתמודדים נדרשו לעבוד עם עוף שלם ולעשות בו כרצונם. יובל רוזן הכינה מרק עוף עשיר, ענת אגמון הפתיעה עם קארי ירוק והדס בנדל הציגה באטר צ'יקן טעים ומאוזן - אלה המתכונים מהפרק