מנת דג וירקות שתסגור לכם ארוחת ערב מושלמת

במכירות הפומביות שכולנו מכירים מציעים סכומי כסף בתמורה לפריטים שרוצים לקנות, אבל בתחרות של "מאסטר שף" יש מטבע ששווה הרבה יותר משקלים. אחרי שרכשו את המרכיבים המועדפים עליהן ושילמו עליהם בזמן מהמשימה, ארבע המתמודדות האחרונות של התוכנית התחרו על כרטיס ראשון לגמר. דג עסיסי, מוח קריספי וטופו מפתיע - אלה המתכונים מהפרק