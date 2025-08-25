עו"דקאסט 132 | נפגעי המלחמה: משרד הביטחון שינה כיוון וקיצר הליכים

פצועי המלחמה ובני משפחותיהם מקבלים כיום מענה מהיר יותר, מענק מיידי, קצבאות עוד לפני ועדות רפואיות והכרה במסלול ירוק. מדוע בכל זאת צריך עורך דין?

מאחורי המלחמות, המבצעים, והמציאות הבטחונית היום-יומית שלנו בישראל, עומדים חיילים ואנשי ביטחון שנפגעו בגופם או בנפשם. לפעמים הקרב האמיתי שלהם מתחיל רק אחרי שהם פושטים את המדים ונתקלים בטפסים, ועדות רפואיות ובירוקרטיה.

עו"ד אורי ציפורי, המלווה פצועי צה"ל ומשפחות שכולות כבר למעלה מעשור, מסביר כי משרד הביטחון הקים מסלול ירוק המעניק הכרה עקרונית כמעט מיידית, מענק חד־פעמי של 180 אלף שקל וקצבה חודשית - עוד לפני שהנפגע התייצב בפני ועדה רפואית. לדבריו, מדובר במהפכה שמאפשרת לפצועים ולמשפחותיהם להתחיל בהליך השיקום ללא דיחוי.

אבל לצד ההקלה, צפורי מזכיר כי במקרים מורכבים, כמו למשל פגיעות נפשיות או פציעות שאינן נראות לעין, עדיין דרוש ליווי משפטי צמוד והיכרות מעמיקה עם המערכת המשפטית והבירוקרטית.

מעבר לפצועים, גם משפחות שכולות נאלצות להתמודד לא פעם עם הליכים מורכבים, בעיקר כאשר מדובר בנפגעי נפש שלא הוכרו בזמן אמת. במקרים שבהם חייל שם קץ לחייו בעקבות פוסט־טראומה המשפחה נדרשת להוכיח את הקשר לשירות הצבאי. מדובר משימה מורכבת במיוחד כאשר בן המשפחה איננו כאן כדי לספר את סיפורו.

