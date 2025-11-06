הכול התחיל מבני זוג צעירים ששאלו את עצמם איך ממשיכים לדבר אחרי הירח דבש. היום “כרטישיח” שלהם משמש אלפי זוגות שמחפשים להחזיר תקשורת, אהבה וחום הביתה. גם כשנתנאל גויס והמלחמה עצרה הכול – הם מצאו דרך לדבר, ולהחזיר תקווה. לקראת ShoppingIL by Google הם ממליצים לעסקים איך להפוך לתופעת רשת - כמו שלהם קרה

"הייתה לקוחה שצלצלה אלינו חודש אחרי החתונה בבכי, וטענה שהיא קנתה את הערכה בציפייה שיקרה איזשהו נס. חודש אחר כך היא שלחה הודעה אחרת לגמרי", נזכר נתנאל וייס ורחלי אישתו מוסיפה: "היא כתבה לנו שבפעם הראשונה הם ישבו יותר משעתיים", היא מספרת ומוסיפה בצחוק שהלקוחה ציינה כי היא בכלל לא ידעה שבעלה מסוגל לדבר כל כך הרבה". הרגעים האלה הם מסוג הרגעים שבני הזוג וייס לוחצים עליהם “שמירה” בלב. זה הרגע שמסביר למה “כרטישיח” - משחק קלפים שמחזיר את השפה הזוגית הביתה - הפך לכלי עבודה שמצית אהבה מחדש, לא רק בזמן משבר אלא בשגרה של חיים עמוסים.

נתנאל ורחלי מגיעים מעולמות טיפול, אימון והנחיה: רחלי עובדת סוציאלית, יועצת זוגית ומנחת סדנאות; נתנאל בוגר NLP ואימון - אבל לפני הכול הם בני זוג שהפכו את אתגרי הזוגיות הפרטיים שלהם למעבדה של צמיחה. “שלום בית אמיתי מתחיל בתקשורת פשוטה, אמיצה ואוהבת,” הם אומרים, “וזה משהו שאפשר ללמוד- דרך חוויה, משחק וקשב.”

עוד לפני שהיו להם ילדים הם קבעו דייט שבועי, ושאלות מהסביבה -“על מה כבר אפשר לדבר כל כך הרבה?” - הפכו להזמנה לפתח שפה. ההבטחה שנתנאל נתן לרבו לפני החתונה - לא ללכת לישון פגועים הייתה הדלק. “לא הסכמנו להסתפק ב‘סליחה’ טכנית,” הם נזכרים. “עברנו מלדבר על מה היה חשוב ללמה זה היה חשוב. שם מתחיל חיבור אמיתי.” כך נולד כרטישיח: מבנה עדין של שאלות שמובילות פנימה. משפטים שמחוללים הקשבה, עדינות וקרבה".

מוצר הדגל שלהם הוא ערכה עם 92 כרטיסי שיחה ו־24 משימות זוגיות. כל כרטיס מזמין דייט - ולעתים זמן של ארבעים דקות עד שעתיים על נושא אחד, צלילה מדורגת מתפיסות לצרכים, מרגשות לשאיפות, מחלומות לממשק המשותף. “רצינו לשחרר זוגות מהמאמץ לייצר שיחה מכלום,” הם מסבירים, “ולתת לשיחה לבנות את עצמה".

לצד הערכה הראשית פיתחו גם מהדורת אינטימיות שמאפשרת לדבר על המרחב הרגיש ביותר בכבוד, וגם “כרטיסבבה”—כרטיסים קצרים לסיכום יום ולשיח עם ילדים, שמטפחים מוגנות דרך שפה פתוחה. התוצאה היא שילוב של עומק קליני ושמחת משחק; קלפים שנכתבו על בסיס עקרונות טיפול ואימון, אך מדברים עברית פשוטה, נגישה ומזמינה.

ואז החיים, כמו החיים, שמו אותם במבחן. חודש לפני פרוץ המלחמה נולד להם בן. עם ה־7 באוקטובר נתנאל גויס, וההזמנות נעצרו כמעט לגמרי. “במצב הישרדותי אין מקום לשיח של משחק,” הם אומרים בכנות. ובכל זאת, דווקא מתוך הטלטלה נולד נתיב חדש - סדנה ביתית לחוזרים ממילואים, שמנסחת יחד חוויות, ומתרגמת שתיקות לשפה. לאט לאט, הם מספרים, הזוגות חזרו לשולחן. הם סיפרו שכשהעולם סוער, הערכה הפכה עוגן. “הבנתי שכרטישיח הוא לא מותרות והחלטנו להיטיב עם משרתי מילואים, ולתת מענה גם בלי הערכה הפיזית. כך היוזמה הפכה ליוזמה דיגיטלית.

לא הכול היה זוהר. היו קמפיינים שלא המריאו, ייעוצים אסטרטגיים שלא פגעו, רגעים של ספק. “לא בטוח שזה ‘לוותר’,” הם מחייכים, “אבל זה בהחלט לטרוף קלפים מחדש.” מה שכן עבד, התברר, הוא אמונה עיקשת בשליחות ושמחה קטנה של תוצאות אורגניות. “השם של כרטישיח עובר מפה לאוזן,” אומרת רחלי, “אנחנו כמעט ולא מפרסמים. כשאתה נאמן למהות—הלקוחות מרגישים.” הוכחה נוספת הגיעה עוד בתחילת הדרך, כאשר יצאו לדרך ב־ Headstart וחצו 207% מימון, רובו מצד אנשים שלא הכירו אותם כלל -סימן לכך שהמוצר עומד בפני עצמו.

עם הזמן “כרטישיח” הפך ממותג למושג; אפשר ממש לראות ב־ Google Trends איך הביטוי נכנס לשפה, וכמה חיקויים ניסו לחזור על הפורמט והמיתוג. “זה לא מרגיז,” הם אומרים, “זה משמח. זה סימן שקרתה תנועה.”

הגרעין שמאפשר את כל זה הוא זוגיות שעובדת ביחד. שניהם באים גם מעיצוב גרפי; הסטודיו המשותף הפך מזמן לאופן חיים. “אנחנו אחד לשנייה,” מנסחת רחלי, “התמיכה ההדדית היא תשתית”. ונתנאל מוסיף: “כשיש כוונה להוסיף שלום -העולם מתייצב לעזור”.

לצד הערכות הפיזיות והדיגיטליות, הם מעבירים סדנאות, קורסים וליווי זוגי ממוקד; המהדורה הראשית ומהדורת האינטימיות כבר מתורגמות לאנגלית. השנה זו פעם ראשונה שהם “אול-אין” ב־ShoppingIL אחרי למעלה משנה של מילואים רצופים—והם מתרגשים מהבמה, מהסדנאות והכלים ומההזדמנות להזניק מחדש את הפעילות. “מעבר למבצעים,” הם אומרים, “זו חגיגה של בית ישראלי שמדבר אהבה.”

ולמי שמחפש השראה עסקית הם ממליצים: אל תחפשו “מה ימכור”; חפשו מה אמיתי. אל תנסו להיות כמו כולם; עמדו מאחורי השליחות שלכם באומץ. כשאתם באמת מחוברים למהות - הלקוחות מרגישים, והצמיחה מגיעה בקצב שלה. ולמי שזו השנה הראשונה ב־ShoppingIL הם מציעים להתכונן מראש במלאי ובנראות, לדייק תיאורי מוצרים ותמונות, להכין תכנים לרשתות כמה ימים קודם כדי לבנות ציפייה, ולהציע מבצע אטרקטיבי שהוא “פתח לרכישות ללא התלבטות. ”זו הזדמנות של פעם בשנה להיפגש עם קהלים חדשים. ובעיקר, ליהנות".

