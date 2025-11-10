חסר תקדים: היתר בנייה למאות דירות בבית שמש תוך 4 ימים בלבד



היסטוריה בתחום הרישוי: מינהל התכנון ומטה התכנון הלאומי הודיעו על מתן היתר בנייה ראשון בבית שמש במסגרת רפורמת "מורשה להיתר" – בתוך ארבעה ימים בלבד מקבלת תיק המידע. מדובר בהישג מרשים שמסמל את המהפכה שמובילים הגופים הממשלתיים לקיצור דרמטי של הליכי הבנייה בישראל.

שני ההיתרים אושרו לשני פרויקטים נפרדים בשדרות בן גוריון בשכונת רמת משה, שהוגשו על ידי משרד האדריכלים זהר אלטמן. ההיתרים כוללים יחד 396 יחידות דיור: הראשון ל-144 דירות בארבעה מבנים בני 10 קומות הכוללים קומת מסחר ומרתפי חנייה; והשני ל-252 יחידות דיור נוספות שייבנו בשבעה מבני מגורים בני 10 קומות, עם מסחר בקומת הקרקע ומרתפי חנייה.

תיק המידע הראשון התקבל ב-27 באוגוסט 2025, וההחלטה על ההיתר ניתנה כבר ב-1 בספטמבר – ארבעה ימים בלבד לאחר מכן. תיק המידע השני התקבל ב-3 בספטמבר וההיתר ניתן ב-4 בנובמבר. מדובר בלוחות זמנים שלא נראו עד כה במערכת הרישוי, שבעבר דרשה לעיתים חודשים ואף שנים להשלמת התהליך.

עידן חדש ברישוי הבנייה בישראל

רפורמת "מורשה להיתר" נועדה לקצר באופן דרמטי את הליכי הרישוי באמצעות הסמכת אדריכלים מקצועיים להנפיק היתרי בנייה בעצמם, לאחר שעמדו בקריטריונים מקצועיים ומערכתיים מחמירים. כך נחסכים שלבים בירוקרטיים רבים, ומוגברת הוודאות ליזמים, קבלנים ורשויות מקומיות – מהלך שנועד להאיץ את קצב הבנייה ברחבי הארץ ולתת מענה למחסור בדיור.

יו"ר מטה התכנון הלאומי, הרב נתן אלנתן, בירך על ההישג ואמר: "ההיתר שניתן בבית שמש בתוך ארבעה ימים בלבד הוא רגע היסטורי. זו הוכחה שהרפורמה במורשה להיתר אינה תיאוריה – היא שינוי אמיתי שמתרחש כאן ועכשיו. מינהל התכנון ומטה התכנון הלאומי מובילים את ישראל לעידן חדש של רישוי מהיר, יעיל ומקצועי לטובת כלל אזרחי המדינה".

פרסומת