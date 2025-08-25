אאורה: 308 דירות נמכרו במחצית הראשונה, 429 נוספות אחרי הדוח

אאורה, חברת הנדל"ן, פרסמה את תוצאותיה למחצית הראשונה של 2025 עם רווח נקי של 122 מיליון שקל ומכירות של 308 דירות במחצית הראשונה ו-429 דירות נוספות לאחר תום התקופה. במקביל, החברה הודיעה על השקעה של הפניקס חברה לביטוח בחברת המרכזים המסחריים שלה.

הרווח הנקי הכולל של החברה במחצית הראשונה של 2025 הסתכם בכ-122 מיליון שקל, תוך שמירה על שיעור רווחיות גולמי של 23%. ההון העצמי הסתכם בסוף המחצית הראשונה ב-1.4 מיליארד שקל וצפוי לעלות לכ-1.75 מיליارד שקל עם השלמת מספר עסקאות משמעותיות.

הצמיחה בהון העצמי צפויה להתבסס על השלמת הנפקת חברת מגידו, כניסת הפניקס להשקעה של 17.5% בחברת "אאורה מרכזי מסחר" לפי שווי של 800 מיליון שקל, וכן מימוש אופציות תמורת 48 מיליון שקל.

במחצית הראשונה של 2025 נמכרו 308 דירות בתמורה כוללת של 627 מיליון שקל. לאחר תאריך המאזן נמכרו 429 דירות נוספות בשווי כולל של כ-1.1 מיליארד שקל, מה שמעיד על המשך הביקוש למוצרי החברה לאחר תום התקופה הרשמית.

בסך הכול מכרה החברה מתחילת השנה 737 דירות בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל.

הביקוש נובע בין היתר בזכות הפריסה הגיאוגרפית ומיצוב החברה בשוק הדירות שבו קיים ביקוש אמיתי ולא בשוק הדירות למשקיעים.

אאורה פועלת כיום עם 27 פרויקטים בשיווק וביצוע בהיקף של 7,580 דירות. בשנה הקרובה מתכננת החברה פתיחת 12 פרויקטים נוספים עם 3,457 דירות, כך שהיקף הביצוע יגיע לשיא של כ-10,000 דירות.

החברה צפויה לרווח גולמי כולל של כ-5.3 מיליארד שקל בפרויקטים בשיווק וביצוע ופרויקטים שיפתחו בשנה הקרובה. היקף הרווח הגולמי אינו כולל 130 פרויקטים נוספים אותם מקדמת החברה.

פרויקטי ענק בהתחדשות עירונית

במהלך הרבעון הנוכחי החלו המכירות באמצעות "חבר" בפרויקט הסטריפ (בן-צבי) בנתניה - פרויקט ההתחדשות העירונית הגדול בישראל. הפרויקט כולל 1,558 דירות, מהן 1,166 דירות לשיווק. מתוך אלה עבור 273 דירות נחתמו חוזים וכן עבור עשרות נוספות התקבלו בקשות רכישה.

במהלך 2026 תחל החברה בשווק ובניית מספר פרויקטי ענק נוספים: הפרויקט בקרית ים בקו ראשון למים (כ-1,700 דירות), פרויקט נס ציונה-הטייסים (כ-700 דירות), פרויקט קרית משה ברחובות (כ-678 דירות) ופרויקט שהל בלוד (כ-620 דירות). לקבוצה כיום שיא של 169 פרויקטים בהיקף כולל של כ-78,040 דירות.

במהלך מקביל, אאורה מרכזי מסחר השלימה הסכם השקעה עם הפניקס חברה לביטוח בסך של כ-140 מיליון שקל. במסגרת ההסכם תקצה אאורה להפניקס 17.5% ממניות "אאורה מרכזי מסחר" לפי שווי של כ-800 מיליון שקל.

לחברת המרכזים המסחריים 22 מרכזים מסחריים בהקמה ברחבי הארץ, הממוקמים בלב הפרויקטים של אאורה במרכזי הערים. המרכזים נועדו לספק מעטפת אורבנית משלימה לדיירים מחד ותזרים יציב וצומח לאאורה מאידך. מרכזים מסחריים רבים נוספים יצטרפו לחברה בשנים הקרובות בפרויקטים אותם מקדמת אאורה ברחבי הארץ.

השקעה הונית זו מצטרפת להשקעה של 750 מיליון שקל באחד עשר פרויקטי מגורים של אאורה ומעלה את סך ההשקעה הישירה של הפניקס בפרויקטים של החברה לכ-900 מיליון שקל.

החברה תאכלס השנה את הנכסים המסחריים הראשונים בחדרה ובכפר יונה, ותמשיך באכלוס נכסים נוספים בשנת 2026. החברה תבחן הנפקה עתידית.

שינוי אסטרטגי במגידו

חברת הבת מגידו עברה שינוי אסטרטגי משמעותי. החברה השלימה הנפקה ציבורית מוצלחת וגייסה 181 מיליון שקל לפי שווי של 781 מיליון שקל. הנהלת החברה שודרגה באנשי מקצוע מהשורה הראשונה, ומתקיימים מהלכי השבחת זכויות בניה בקרקעות שבבעלותה.

בפרויקט בערד פועלת החברה להגדלת מספר הדירות מ-360 ל-1,140 דירות. החברה יצאה לשיווק וביצוע בפרויקטים בטבריה ובאופקים, ובהמשך השנה הקרובה תצא לשיווק וביצוע גם במעלות, אופקים (יתרת המגרשים) ובני עייש.

מגידו חתמה על הסכמים לביצוע הפרויקטים בלוד וביהוד עבור אאורה בהיקף כולל של כ-800 מיליון שקל. למגידו קופת מזומנים של כ-250 מיליון שקל לביצוע עסקאות אטרקטיביות שיאיצו את פעילותה והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-900 מיליון שקל.

אאורה זוכה לדירוג A2 על ידי מדרוג. החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 20 מיליון שקל בגין המחצית הראשונה של 2025, המצטרפת לחלוקת דיבידנד של 20 מיליון שקל שחולקה השנה בגין המחצית השנייה של 2024.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים של אאורה, אמר: "לחברה היקף של 27 פרויקטים בשיווק וביצוע ובכוונתנו לפתוח בשנה הקרובה 12 פרויקטים חדשים כך שנגיע להיקף מצרפי של 10,000 דירות".

לגבי חברת המרכזים המסחריים, אטרקצ'י ציין: "אנחנו רואים בחברת המרכזים המסחריים מוצר משלים לפעילות המגורים של אאורה, בלב עשרות שכונות גדולות בכל הארץ".