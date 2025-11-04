המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות הרב נתן אלנתן, אישרה היום (שלישי) את תוכנית המתאר המחוזית להרחבת קריית גת (תמ"מ/4/14/93/1) – מהלך אסטרטגי הנחשב לאחד המשמעותיים ביותר לפיתוח הדרום בשנים האחרונות. ההחלטה התקבלה לאחר דיון בהמלצת הולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים), ובהתנגדויות שהוגשו לתוכנית.

על פי התוכנית, שטח הפיתוח העירוני של קריית גת יורחב בכ-18 אלף דונם מערבה – מעבר לדרך מס' 40, וממזרח לשכונת כרמי גת. מדובר בתוספת דרמטית שתכלול עשרות אלפי יחידות דיור חדשות עבור מגוון אוכלוסיות, לצד שטחי תעסוקה, מוסדות ציבור, תשתיות מודרניות ושטחים פתוחים לפנאי ולנופש.

כרמי גת | הדמיה: באדיבות חברת דונה

הדגש התכנוני הוא על עיר חכמה, מקיימת ומחוברת, המתבססת על תחבורה ציבורית נגישה וקישורים לתחנות הרכבת. המועצה הארצית ציינה כי ההחלטה תואמת את מדיניות התכנון הארצית המעודדת פיתוח בתוך מרקמים עירוניים קיימים, וחיזוק מרכזים עירוניים משמעותיים בפריפריה – ובראשם קריית גת, הנחשבת כיום לאחד ממנועי הצמיחה הבולטים בדרום.

"החלטה שמשנה את פני הדרום"

יו"ר מטה התכנון הלאומי ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הרב אלנתן, בירך על ההחלטה: "אישור הרחבת קריית גת הוא צעד משמעותי בחיזוק הדרום ובקידום מרחב עירוני מודרני, איכותי ונגיש לכלל האוכלוסייה. אנו רואים בדרום מנוע צמיחה לאומי, וההחלטה היום מבטאת את מחויבותנו להמשיך ולפתח את האזור, לייצר תשתיות מתקדמות ולתת מענה לצרכים של דור העתיד".

מנכ"ל מנהל התכנון, רפי אלמליח, הוסיף: "החלטת המועצה היא צעד משמעותי בפיתוח הדרום ובהובלת קריית גת לליגה של הערים הגדולות והמתוכננות ביותר בישראל. התוכנית הינה חלק ממהלך אסטרטגי לחיזוק מעמדה של קריית גת כמרכז עירוני מוביל שנותן מענה לצרכים של כלל המגזרים – צעירים, משפחות, ותיקים ואוכלוסיות מגוונות. הרחבת העיר תאפשר הקמת שכונות חדשות, אזורי תעסוקה מתקדמים ותשתיות מודרניות, תוך שמירה על איכות תכנון גבוהה בדגש על חיבור יעיל לתחבורה ציבורית".

קריית גת | צילום: Shutterstock

גם בעירייה בירכו על ההחלטה והדגישו כי מדובר בצעד נוסף בדרך להפיכת קריית גת לאחת הערים הגדולות והחזקות בישראל, הן בתחום המגורים לכלל האוכלוסייה והן בתחום התעשייה והמסחר. "אזור התעשייה של קריית גת צפוי להפוך לאחד הגדולים בישראל. אנו מברכים על ההחלטה החשובה ומודים לכל העוסקים במלאכה", נמסר מהעירייה.