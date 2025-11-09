"שוק הנדל"ן משנה כיוון, יזמים עוברים מהגנה להתקפה"

אחרי שנה וחצי של זהירות, בלימה ושמירה על תזרים, הפאנל המסכם בכנס "זמן מימון" של נדל"ן מדיה, שהתקיים לאחרונה במלון קרלטון בתל אביב, בישר על שינוי אווירה. שבעה מבכירי שוק ההון והנדל"ן בישראל עלו לבמה כדי לשרטט את הכיוון החדש של המשק. התחושה באולם הייתה של זהירות, אך גם של רוח חדשה.

את הפאנל הנחה עו"ד זיו כספי, שותף מייסד במשרד גינדי כספי ושות', שציין כי חלק גדול מהיזמים עדיין נרתעים מהבורסה, אבל לשווא: "הבורסה היא לא רק מקור הון, היא גם אינדיקציה אמיתית למצב הענף. מי שיודע לתכנן, לשמור על שקיפות ולבנות אמון – ימצא בה שותף, לא אויב".

"השוק רעב לחברות טובות"

הראשון לדבר היה עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה, שסיפר על שינוי המגמה בגיוסים: "אנחנו נמצאים בנקודת פיתול במשק הישראלי. פרמיית הסיכון יורדת, ויש צפי לפריצה משמעותית. השוק רעב לחברות טובות, צריך רק לדעת לספק לו את הסחורה".

לוי חשף כי הנפקת האג"ח האחרונה של החברה זכתה להצלחה יוצאת דופן: "יצאנו לגייס חצי מיליארד שקל וגייסנו כמעט כפול, 970 מיליון שקל, בריבית של 2.78% צמוד. זה נתון נדיר. השוק חזר להאמין בנדל"ן".

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך, הציג נתונים עדכניים על מצב שוק הנדל"ן הציבורי: "יש היום מאה חברות נדל"ן נסחרות בתל אביב, בשווי מצרפי של כ-250 מיליארד שקל. מדובר בענף שמוביל את הבורסה. אנחנו רואים תנועה חיובית, גם מהציבור וגם ממשקיעים זרים. ברגע שהריבית תרד נראה גל חדש של הנפקות וגיוסים". לדבריו, "העולם כבר שם: הריביות יורדות, והמשקיעים מחפשים אפיקים ריאליים. ישראל תצטרף למגמה הזו בקרוב".

יעקב ניצן, שותף מייסד ב-רובי קפיטל, סיפר כי המגמה ניכרת גם בשטח: "בחודש–חודשיים האחרונים אנחנו מרגישים שינוי. יש מכירות, יש חתימות, יש תנועה. זה בא לידי ביטוי גם במשרדי המכירות וגם בהצעות חתומות. השוק מאוזן יותר, עם אופטימיות זהירה". ניצן הוסיף כי החברה חתמה לאחרונה על עסקת פינוי-בינוי גדולה במעלה אדומים בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל: "זו עסקה שמוכיחה שהשוק הישראלי ממשיך לזוז, גם כשיש אי ודאות".

"יזם חייב להיות אופטימי"

צחי פרץ, סמנכ"ל הכספים של אקרו נדל"ן, תיאר את התנודתיות שבה פועל הענף: "יש תנודתיות מטורפת: מלחמה, אי ודאות, ריביות גבוהות, אבל אנחנו מרגישים שהשוק מתייצב. אנחנו ממשיכים לבנות ולמכור. יזם אתה חייב להיות אופטימי, אחרת אי אפשר. אנחנו תמיד מסתכלים קדימה".

פרץ דיבר גם על שחיקת הרווחיות וחשיבות הניהול האחראי: "הרווחיות ירדה זה נכון, אבל מי שמתנהל נכון ומנהל תזרים חכם, יודע לעבור את התקופה הזו. זה הזמן לעבוד חכם, לא מהר".

טל תפוחי, מנכ"ל גמלא הראל, סיפק מבט מפוכח על עולם המימון: "השוק מוצף היום בגופים חוץ-בנקאיים שמחפשים לממן יזמים וזה טוב, אבל צריך לזכור שלתת כסף זה קל, להחזיר אותו זה הקושי. יש לנו אחריות גם כלפי היזמים וגם כלפי המשקיעים". תפוחי הזהיר מהתנהלות פזיזה: "האיגוח הוא מכשיר קשיח. מי שלא יודע להשתמש בו נכון עלול להיפגע. הפסימי הוא רק אופטימי עם ניסיון".