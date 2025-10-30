רפאל נוחתת בחיפה: חוזה ב-45 מיליון שקל ומרכז פיתוח חדש

רפאל עושה צעד משמעותי צפונה ופותחת לראשונה מרכז פיתוח בחיפה: חתמה על חוזה שכירות בהיקף של כ-45 מיליון שקל עם קבוצת מבנה והחברה הכלכלית לחיפה, במסגרתו תשכור מספר קומות בבניין חדש בפארק המדע וההייטק שבמבואות הדרומיים של העיר. ההסכם נחתם ל-5 שנים עם אופציית הארכה, והכניסה הצפויה של רפאל למתחם צפויה להפוך את חיפה לבירת הדיפנס-טק של ישראל.

הפארק שבו תשכור רפאל שטחים הוא חלק מפרויקט ענק של קבוצת מבנה והחברה הכלכלית לחיפה – חמישה בנייני משרדים בהיקף כולל של כ-85 אלף מ"ר. שלושה מהם כבר לקראת סיום, והבניין שבו תשב רפאל צפוי להתאכלס בקרוב. המתחם כולל גם שלושה מרתפי חניה עם כ-1,000 מקומות חניה, עמדות טעינה לרכבים חשמליים וחדרי אופניים – הכול במרחק קצר מאצטדיון סמי עופר, כביש החוף ומנהרות הכרמל.

בירת הדיפנס-טק של ישראל

עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה, מסביר כי "כניסתה של רפאל לפארק המדע מהווה הבעת אמון באיכות המתחם ובחזון שלנו להקים מרכז חדש לחברות דיפנס-טק והייטק בחיפה. אנחנו רואים תנופה גדולה בפרויקטים שלנו ברחבי הארץ וממשיכים להתרחב גם בתל אביב, ירושלים וראשון לציון".

יעל פרי, סמנכ"לית השיווק בקבוצת מבנה, מוסיפה: "מדובר במהלך מרגש שיביא לעיר מאות מקומות עבודה חדשים. המשרדים תוכננו בסטנדרט גבוה במיוחד, עם סביבת עבודה חדשנית ונגישה".

רני בנדר, יו"ר החברה הכלכלית לחיפה, מדגיש את ההשפעה הרחבה יותר: "עם כניסת רפאל, חיפה משלימה את המשולש אלביט–תעשייה אווירית–רפאל והופכת למוקד עולמי בתחום הדיפנס-טק. השילוב בין תעשייה, אקדמיה והון אנושי איכותי הוא מתכון להצלחה".