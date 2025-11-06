"בנק ישראל מגיב באיחור מסוכן עם הריבית"

בכנס "זמן מימון" של נדל"ן מדיה שנערך אתמול (רביעי) במלון קרלטון בתל אביב נרשם עימות חריף בין יזמי נדל"ן בכירים לנציגת בנק ישראל, סביב המגבלות שהוטלו לאחרונה על מבצעי המימון בענף.

כבר בפאנל הראשון, שעסק בשאלה "כמה עולה לבנות מדינה?" – עו"ד רונית שבירו, מבעלות קבוצת שבירו, פנתה בחריפות לנציגת בנק ישראל שישבה לצידה על הבמה: "בנק ישראל איטי כמו צה"ל בשבעה באוקטובר, הוא מגיב באיחור מסוכן. הריבית הייתה צריכה לרדת מזמן, ובלי פתרונות יצירתיים כמו מבצעי המימון, הענף היה קורס. המבצעים לא מסוכנים, הם אלה שהצילו את השוק".

שבירו הוסיפה כי יש להחזיר לשוק את הגמישות והאמון: "כשיזם נותן לרוכש תשלומים מדורגים או הנחה בהון העצמי, זה לא טריק שיווקי, זו דרך לאפשר לזוגות צעירים להיכנס לדירה. במקום לעצור את זה, המדינה צריכה לעודד יצירתיות פיננסית".

בנק ישראל: "המגבלות מאזנות את הסיכון לציבור"

מנגד, זהבה בוכהולץ, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, הדגישה כי המגבלות נועדו להגן על היציבות הפיננסית: "אנחנו לא נגד מבצעי מימון, אבל יש גבול לגמישות. כשיזם מאפשר לרוכש לממן כמעט את כל העסקה בהלוואה, הוא דוחף אותו לסיכון שהוא לא מבין. המגבלה לא באה לבטל מבצעים, אלא לאזן בין הסיכון לרוכש לבין הרצון להניע את השוק". עם זאת, בוכהולץ הודתה כי "יש מקום לשקול חריגים באזורים שנפגעו מהמלחמה ובתחום ההתחדשות העירונית, שם נדרש טיפול ממוקד וגמיש יותר".

רונן יפו, מנכ"ל קבוצת דוניץ-אלעד, הציג גישה אופטימית יותר: "הביקוש האמיתי לדירות בישראל לא נעלם. הוא פשוט יושב על הגדר ומחכה שיחזור האמון. ברגע שתהיה ודאות – נראה קונים חוזרים בהמוניהם. הריבית תרד, הציבור יתעורר, ואנחנו נראה גל חדש של רכישות". יפו קרא לממשלה לשתף פעולה עם היזמים במקום להילחם בהם: "צריך להבין שאנחנו לא אויבים של המדינה, אנחנו השותפים שלה בשיקום ובבנייה. אם יתנו לנו כלים, נספק את הסחורה".

גם ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים, הציג תמונת מצב מעודדת דווקא משוק ההשכרה לטווח ארוך: "אנחנו רואים ביקוש עצום למגורים, גם לקנייה וגם להשכרה. הציבור לא נעלם, הוא פשוט ממתין למבצע הנכון או לשינוי בריבית. זה אומר שהשוק חי ונושם". לדבריו, "מבצעי המימון לא יוצרים סיכון, הם מאפשרים תנועה. אם ימשיכו להקשיח את הכללים, נקבל קיפאון מלא בשוק הנדל"ן הישראלי, דבר שיפגע לא רק ביזמים אלא בכלכלת המדינה כולה".

רו"ח חיה קינד, מנכ"לית קרן אבו פמילי ריט שמשקיעה השוק ההשכרה לטווח ארוך, המשיכה את הנימה החיובית: "אנחנו לא מרגישים האטה – כל פרויקט שאנחנו פותחים להשכרה מושכר במלואו תוך שבועות. זה מוכיח שהביקוש למגורים בישראל רק הולך ומתחזק. צריך לאפשר מימון גמיש יותר גם בתחום הזה, כדי לייצר עוד דירות להשכרה לטווח ארוך".

"אנחנו מאפשרים ליזמים לשרוד"

פולי טטרו, מייסד ושותף בחברת טופ קפיטל, חיזק את דברי היזמים: "המערכת החוץ-בנקאית היא שעמדה בחזית כשאחרים סגרו את הברז. אנחנו לא הבעיה – אנחנו הפתרון. מאות פרויקטים קיבלו מימון מאיתנו בזמן שהבנקים הקשיחו עמדות. זו לא תחרות אלא שיתוף פעולה שצריך להתרחב".

לדבריו, "המשק נמצא במצוקה תזרימית. אנחנו מאפשרים ליזמים לשרוד ולהמשיך לבנות. אם המדינה לא תאמץ את הגופים החוץ-בנקאיים כשותפים מלאים, נמשיך לדשדש".

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק, התייחס בפתח הכנס לתמונה הרחבה של השוק ולצורך באחדות בין המגזר העסקי לממשלתי: "אנחנו ברגע קריטי בתולדות מדינת ישראל, מדינה אחרי מלחמה, עם צורך עצום בשיקום ובנייה מחדש. אסור שזה יישאר רק בידי הממשלה. יזמים, קבלנים, בנקים וקרנות – כולם צריכים להיכנס תחת האלונקה".