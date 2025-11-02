יבואני ויצרני מוצרי האלומיניום לענף הבנייה מזהירים: היטל ההיצף, שנכנס לתוקפו ב-1 בנובמבר, גורם למצוקה אמיתית שכבר נותנת את אותותיה בשטח, ותגרום לעיכובים בפרויקטי בנייה ולפגיעה ממשית בענף הבנייה והדיור.

הממונה על התחרות, מיכל כהן, פרסמה נייר עמדה בו נכתב כי לא הוכח קשר בין תחרות עם יצרני האלומיניום הסיניים לבין ירידה ברווחיות של יצרני אלומיניום ישראליים. לפי רשות התחרות, הסיבות לכך נובעות מגורמים אחרים, בין השאר מעליית מחירי האלומיניום בעולם. עוד ציינה רשות התחרות כי הירידה ברווחיות חברות האלומיניום הישראליות החלה עוד ב-2022, תקופה בה הייתה דווקא ירידה בייבוא האלומיניום מסין. לפי דו"ח הממונה על התחרות, היטל ההיצף יפגע בתחרות, יחזק את היצרנים המקומיים וכי ההתייקרות תתגלגל אל כיס הצרכן.

לדברי היצרנים, המפעלים המקומיים אינם מסוגלים לספק את סוגי פרופילי האלומיניום הנדרשים ואינם מסוגלים לעמוד בביקוש לחומר הגלם. בעקבות עצירת היבוא מסין, חברות רבות נאלצות לחפש ספקים חדשים ברחבי העולם - תהליך ארוך, יקר ומורכב שמחזיר את הענף שנים לאחור ודורש הקמת מערך אספקה חדש. בזמן שהן מנסות למצוא פתרונות חלופיים, זמני האספקה מתארכים, קצב העבודה נפגע והוצאות הייצור מזנקות.

הפערים בין העלויות בישראל לבין המחירים בסין בולטים במיוחד: צביעת אלומיניום בארץ עולה כ-4 שקלים לקילו לעומת כ-80 אגורות בלבד בסין. לטענת היצרנים, המפעלים המקומיים מנצלים את המצב שנוצר כדי להעלות מחירים, מה שמעמיק את המשבר ופוגע באופן ישיר ביצרני מוצרי האלומיניום, בקבלנים וביזמים.

היטל ההיצף נקבע בעקבות החשש שמחירי האלומיניום המיובא מסין נמוכים מעלות הייצור בפועל, במטרה להשתלט על השוק המקומי בטווח הארוך. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של יצרניות פרופילי האלומיניום אקסטל בע"מ ואלובין תעשיות אלומיניום בע"מ, בתמיכתה של קליל תעשיות בע"מ. שוק פרופילי האלומיניום בישראל מורכב משש יצרניות מקומיות: אקסטל, אלובין, פרופאל, קליל, שרמר ותדיראן, הפועלות לצד יבואנים שמייבאים לישראל פרופילים דומים, בעיקר מסין.