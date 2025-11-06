פאנל ההתחדשות העירונית בכנס "זמן מימון" של נדל"ן מדיה, שנערך ביום רביעי ה-5/11 במלון קרלטון בתל אביב, סיפק ביקורת נוקבת על מדיניות הממשלה, לצד קריאות ברורות לשינוי.

עו"ד אייל בלכר כהן, מנכ"ל קבוצת יסודות, פתח באמירה שגרמה לקהל למחוא כפיים: "המדינה רוצה שנבנה בלי להרוויח – זה לא עובד ככה. אף יזם לא יכול לקחת על עצמו פרויקט שנמשך חמש או שש שנים, לעבור אינסוף עיכובים בוועדות, ולגלות שבסוף הוא בקושי יוצא מאוזן. רווח יזמי הוא לא תאוות בצע – הוא הדלק שמניע את המערכת".

בלכר כהן קרא לממשלה לבחון מחדש את האיזון שבין רגולציה ותשואה: "אם רוצים תוצאה, חייבים לאפשר רווחיות סבירה. היום המדינה מכבידה בהיטלים, הרשויות מוסיפות דרישות, והבנקים מצמצמים אשראי. זו לא נוסחה לבנייה, זו נוסחה לשיתוק".

את דבריו חיזק אסף סימון, מנכ"ל קבוצת בסט, שאמר כי הבעיה אינה רק רגולטורית אלא גם תפיסתית: "יש תחושה שיזמים הם האויב, שהמדינה צריכה 'להעמיד אותם במקום'. זו טעות יסודית. בלי רווח – אין התחדשות. כל פרויקט צריך לעמוד על הרגליים הכלכליות שלו, אחרת הוא פשוט לא קורה. הרווחיות היא לא מתנה, היא תנאי לקיום". לדבריו, "כדי להוציא מאות אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות, צריך להפסיק להעמיס עוד ועוד חסמים ולתת ודאות. רק אז נראה קצב אמיתי של התחלות בנייה".

"יזמים קטנים נעלמים מהשוק"

לדברי שגיא ברזאני, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של קבוצת שובל, השוק הופך בהדרגה לריכוזי ומסוכן: "יזמים קטנים נעלמים מהשוק, וזה מסוכן לכולנו. העלויות, הדרישות והביורוקרטיה גורמות לכך שרק חברות ענק שורדות. אם לא תהיה פה רפורמה אמיתית נאבד את התחרות ואת החדשנות". ברזאני הוסיף כי "ההתחדשות העירונית אמורה להיות הסיפור הישראלי של שיקום וצמיחה, אבל כרגע, היא נתקעה באינספור טפסים".

"רו"ח אריק גולדיאן, מייסד ובעלים של קבוצת בונוס, אמר בכנס כי נדרש שינוי גישה מיידי מצד מקבלי ההחלטות: "הממשלה צריכה להתעשת, הריבית הגבוה משתקת את הענף. רק הורדה של הריבית תכניס קצת אופטימיות ותניע את השוק מחדש".

עם זאת, גולדיאן גם שיבח את רשות שוק ההון ומשרד השיכון הממונה על חוק המכר על מהלך שמכניס תחרות לשוק המימון: "לראשונה, גופים חוץ-בנקאיים, ואנחנו ביניהם, קיבלו רישיון להנפיק ערבויות חוק מכר וערבויות צד ג'. זה צעד חשוב שיכול לשנות את כללי המשחק. כשיש תחרות אמיתית העלויות ליזם יורדות משמעותית, וזה win-win לכולם. לדוגמה, עלות ערבויות חוק המכר היא גבוהה במיוחד ואנחנו בבונוס מציעים בריבית נמוכה מהשוק , בנוסף, בפרויקטי פינוי בינוי אנו מציעים מימון כבר בשלב המקדמי לאחר אישור תב"ע.

אנחנו מאמינים ששבע השנים הקשות מאחורינו – ומקווים ששבע השנים הבאות יביאו איתן שוק יציב יותר, ירידת ריביות, חזרה לתיירות ולצמיחה."