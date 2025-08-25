קבוצת עמרם אברהם דיווחה על זינוק של 73% בהכנסות המחצית הראשונה של 2025, שהגיעו ל-710 מיליון שקל. הרווח הנקי לבעלי המניות טיפס ב-75% ל-51 מיליון שקל.

הקבוצה, הנסחרת במדד תל אביב 90 ומדורגת A3 על ידי מידרוג, מכרה 948 יחידות דיור מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח, כולל 29 יחידות מסחר ומשרדים.

ברבעון השני בלבד עלו ההכנסות ב-42% ל-333 מיליון שקל, בעיקר מפרויקטים כמו אקווה פארק אשדוד, אקווה סנס נתניה, אקווה ריזורט אילת ורובע הברון פרדס חנה-כרכור.

עם זאת, שיעור הרווח הגולמי נפגע במקצת. במחצית הראשונה ירד השיעור ל-21.6% לעומת 28.2% בתקופה המקבילה אשתקד. הדבר נובע משינוי בתמהיל הפרויקטים ועלייה במשקל פרויקטים ברווחיות נמוכה יותר, כולל מכירות במסלולים מסובסדים.

מנכ"ל הקבוצה, נועם גרייף, אמר: "המשכנו להציג נתוני מכירות גבוהים חרף השפעת מבצע 'עם כלביא', ולבסס את מעמדנו כמובילת שוק בענף המגורים. יתרונה הבולט של הקבוצה הוא היותה בית אחד לתכנון, יזום, בניה ושיווק של הפרויקטים בפריסה גיאוגרפית רחבה".

בין הפרויקטים המרכזיים שהתקדמו ברבעון השני: אקווה פארק אשדוד עם 1,564 יחידות דיור שקיבל לאחרונה היתר עבור שלב ב' של 359 יחידות, מתחם ה-1000 ראשון לציון, אקווה פארק אילת השדה והרובע הבינלאומי בלוד.

להערכת הקבוצה, במהלך השנה הקרובה יתקבלו היתרי בניה עבור 2,147 יחידות דיור, מהן 1,699 יחידות לשיווק בידי הקבוצה.