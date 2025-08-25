שיכון ובינוי משיקה 2,656 יחידות דיור חדשות בכפר יונה

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז מרכז הפקידה את תכנית "הדרי השרון" - אחת מתוכניות הפיתוח העירוניות הגדולות באזור השרון בשנים האחרונות. הפרויקט הממוקם בצפון-מערב כפר יונה צפוי לשנות את פני העיר ולהפוך אותה למוקד מגורים מרכזי בשרון.

שיכון ובינוי נדל"ן מקדמת את התכנית הכוללת הקמת שכונה חדשה על שטח של כ-400 דונם המשמשים היום כקרקע חקלאית. במסגרת הפרויקט ייבנו 2,656 יחידות דיור חדשות - גידול של יותר מפי שניים בהשוואה לתכנית הקודמת משנת 2013 שאישרה רק כ-1,200 יחידות דיור.

התכנית כוללת מרכזי מסחר ותעסוקה, קריית חינוך מודרנית, שטחי ציבור נרחבים, שבילי אופניים ופארקים ירוקים. את התכנית עורך אדריכל גיל שנהב עם ניהול מקסמן גרופ, בעוד שמטעם היזם מנהלת את חטיבת התכנון אורלי כרוב.

הבנייה צפויה להתבצע במגדלים של עד 16 קומות תוך שילוב פתרונות אדריכליים בני-קיימא המנצלים אור טבעי, מקדמים חיסכון באנרגיה ומשתלבים עם הנוף המקומי. הפרויקט מציע תמהיל מגוון של דירות: כ-10 אחוזים יחידות לדיור בר-השגה בשטח של עד 62 מ"ר, כ-20 אחוזים דירות בשטח של עד 80 מ"ר ודירות נוספות בשטח ממוצע של כ-100 מ"ר.

חלק מהדירות מיועד להשכרה ארוכת טווח כדי להרחיב את ההיצע ולאפשר פתרונות דיור מותאמים לכל שכבות האוכלוסייה.

קריית חינוך אזורית ושטחים ירוקים

אחד המרכיבים המרכזיים בתכנית הוא הקפדה על שילוב מערכות תומכות לאיכות חיים עירונית גבוהה. הפרויקט יכלול קריית חינוך אזורית מודרנית שתתפרס על שטח נרחב ותכלול בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים מתקדמים. בנוסף, יוקמו מרכזים קהילתיים ומוסדות ציבור שישרתו את תושבי השכונה והעיר כולה.

כ-72 דונם יוקדשו לשטחים ירוקים פתוחים, פארקים ושבילי אופניים שיחברו בין מתחמי המגורים והמרכזים הציבוריים. התכנית כוללת גם כ-19,000 מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה שייצרו מקומות עבודה חדשים ויחזקו את הכלכלה המקומית.

פרסומת

כדי לשפר את הנגישות למתחם, התכנית כוללת מערך תחבורתי חדשני: הרחבת צירי תנועה קיימים, חיבור לשדרות העצמאות ולכביש 4, וכן שדרוג חיבורי התחבורה הציבורית לאזורי תעסוקה מרכזיים ולתחנת הרכבת בנתניה. התכנון התחבורתי מדגיש נגישות גבוהה ויעילות תוך עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ושילוב שבילי אופניים פנימיים.

אבישי קימלדורף, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן, מסר: "תכנית 'הדרי השרון' מגלמת חזון אורבני פורץ דרך המשלב בין מגורים איכותיים, שירותי ציבור, מסחר ותעסוקה לבין מרחבים ירוקים ואורח חיים בר-קיימא. מדובר באחת מתוכניות הפיתוח החשובות ביותר באזור השרון בעשור האחרון".