הממשלה אישרה אתמול (א') תוכנית בהיקף של כ-2 מיליארד שקל לפיתוח באר שבע. ההחלטה תיושם בשלוש שנות תקציב, מ-2025 עד 2027, ונועדה לקדם את העיר בתחומי תשתיות, כלכלה, חינוך ותרבות.

התוכנית גובשה בשיתוף עיריית באר שבע, משרדי ראש הממשלה והאוצר ומשרדי ממשלה נוספים.

200 מיליון שקל יוקצו לתכנון רכבת קלה בעיר. בנוסף תוקם רשת מחלפים חדשה, ובהם מחלף למרכז הרפואי שיבא-פרס נגב ולקריית הביוטק, מחלף חטיבת הנגב ומחלף בכביש 40 לאזור התעשייה עמק שרה.

כמו כן יבוצע שדרוג כביש באר שבע-חצרים ושדרות בנ"צ כרמל הסמוכות לפארק ההיי-טק וקריית התקשוב.

160 מיליון שקל יושקעו בהתחדשות עירונית ובשיקום שכונות ותיקות, כולל שיקום מוסדות ציבור, מרכזים קהילתיים ופרויקטי פינוי-בינוי.

משרד הבינוי והשיכון יוביל השקעות נוספות: 135 מיליון שקל לעידוד יזמות במתחמים חסרי כדאיות כלכלית, 70 מיליון שקל להקמת מוסדות ציבור רב-תכליתיים במרקם הוותיק, ו-34 מיליון שקל למבני ציבור חדשים.

במסגרת התוכנית תוקם מעבדה בינלאומית לבינה מלאכותית ומרכז מו"פ ביטחוני-אזרחי בשיתוף משרד הביטחון. יינתנו תמריצים לסטארטאפים ולמיזמי חדשנות, לצד הרחבת אזור התעשייה עמק שרה.

הממשלה תקצה מענקים לעידוד בניית בתי מלון בעיר, ותממן תוכניות לחוסן ושיקום תעסוקתי לתושבים שנפגעו נפשית במלחמה.

90 מיליון שקל יוקצו למערכת החינוך להקמת מעבדות חדשנות, תגבור החינוך הבלתי פורמלי ותנועות הנוער, והשקעה בלימודי מתמטיקה, מדעים, אנגלית ואומנויות.

תוקם שלוחה דרומית של מכון וינגייט ומרכז ספורט עירוני חדש שיכלול בריכות שחייה, חדרי כושר ומתקני מים. כמו כן תוקם מעבדה רפואית לאומית למד"א ותינתן תמיכה להרחבת מסלולי בריאות באוניברסיטת בן גוריון.

העיר העתיקה תקבל השקעות ייעודיות בתחום התרבות, הקהילה והעסקים המקומיים.

עדיפות בקליטת עלייה

באר שבע תקבל מעמד של עיר בעדיפות לאומית לקליטת עלייה, עם תוכנית לעידוד עולים חדשים וצעירים מהעולם להשתקע בעיר.

ראש העיר רוביק דנילוביץ' אמר: "מדובר בהחלטת ממשלה בעלת חשיבות גדולה למדינת ישראל ולעיר באר שבע. הנגב נמצא בתקופה גורלית לעתידו ולעתיד המדינה".

דנילוביץ' קרא לממשלה להמשיך בצעדים משלימים, ובהם השבת הטבות מס לתושבי באר שבע, השלמת מעבר צה"ל דרומה, עידוד עלייה וחיזוק הביטחון האישי.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ אמר: "מדובר במהלך שישפר את איכות החיים של התושבים ויחזק את באר שבע כמטרופולין אזורי".