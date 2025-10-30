כרמי גת בקריית גת: מחירי הדירות זינקו ב-65% בחמש שנים

שכונת כרמי גת בקריית גת הפכה בשנים האחרונות למוקד משיכה למשקיעים, לקבלנים ולמשפרי דיור מכל רחבי הארץ. מדובר באחת השכונות המתוכננות בישראל, שהוקמה ב-2014 ביוזמת משרד הבינוי ורשות מקרקעי ישראל, במטרה למשוך אוכלוסייה ולבנות קהילה צעירה בדרום הארץ.

השכונה ממוקמת בצד הדרום-מערבי של קריית גת, בסמוך לכביש 6, מסילת הרכבת ופארק ההייטק של אינטל. נתון זה הפך אותה למוקד משיכה לעובדי הייטק, אנשי מערכת הביטחון ומשפחות מהמעמד הבינוני-גבוה שחיפשו איכות חיים במחיר נגיש.

האוכלוסייה מגוונת: ישראלים ותיקים לצד עולים מצרפת וממדינות המערב, כולם נהנים מתכנון עירוני, מוסדות חינוך חדשים ושירותים קהילתיים. לפי נתוני העירייה, כ-62% מתושבי השכונה הם בעלי תואר אקדמי, וההכנסה הממוצעת למשק בית גבוהה בכ-18% מהממוצע העירוני.

מחירי הדירות

שמאי המקרקעין ישראל יעקב בחן את נתוני השוק ומספק תמונת מצב עדכנית. "העסקאות האחרונות מלמדות על ביקוש אורגני ולא ספקולטיבי. השכונה מתנהגת כמו שוק בוגר ולא כמו בועה נדל"נית", הוא אומר.

לפי ניתוחו, מחירי הדירות בשכונה זינקו בכ-65% בחמש השנים האחרונות. דירת ארבעה חדרים חדשה שנמכרה ב-1.25 מיליון שקל בשנת 2019, נמכרת כיום סביב 2.05 מיליון שקל. דירת חמישה חדרים חצתה את רף ה-2.25 מיליון שקל.

פנטהאוזים ודירות גן נסחרים בין 2.8 ל-3 מיליון שקל, ושיעורי התשואה למשקיעים נעים בין 3.4% ל-3.7%. יעקב מוסיף כי זמן השיווק הממוצע ירד ל-38 ימים, והפער בין מחיר מבוקש למחיר סגירה עומד על 2% - אינדיקציה לשוק מאוזן גם בתקופה של ריבית גבוהה.

נתוני שוק נוספים:

תשואה למשקיעים: 3.4%-3.7%

זמן שיווק ממוצע: 38 ימים

פער בין מחיר מבוקש למחיר סגירה: 2%

תוכניות עתידיות

למרות גילה הצעיר, כרמי גת מסמלת את גל ההתחדשות העירונית בקריית גת. לצד המשך הבנייה בשכונה, מתוכננים ארבעה מתחמים עירוניים חדשים הכוללים מגדלים בני 25 קומות, חזיתות מסחר, שטחי תעסוקה ודיור להשכרה ארוכת טווח.

הוועדה המחוזית דרום אישרה עקרונית תוספת של כ-1,800 יחידות דיור נוספות בסטנדרט ירוק, לצד מוסדות חינוך. במקביל מקודמות תוכניות תחבורה: רכבת ישראל מחברת את קריית גת לתל אביב ב-38 דקות, והרחבת כבישי 6 ו-40 תחזק את הקישוריות למרכז.

תחזיות 2027 מדברות על מחיר ממוצע של 2.6 מיליון שקל לדירת ארבעה חדרים, בהנחה ששוק ההייטק יתאושש והריבית תתייצב.

"כרמי גת מהווה כיום אחת מנקודות הצמיחה המשמעותיות ביותר בדרום הארץ", אומר ישראל יעקב, "מדובר בשוק בשל, איכותי ובעל פוטנציאל המשך עליית ערך בזכות שילוב של תעסוקה, תשתיות וקהילה. המחירים עדיין לא מגלמים את מלוא הפוטנציאל העתידי, במיוחד סביב אזורי הפיתוח החדשים".