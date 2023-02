הלילה האדמה רעדה. אף שקרוב ל-4,000 ישראלים פנו למוקד המשטרה והתלוננו שהרגישו רעידת אדמה, מערכת ההתרעה לא פעלה. "היא עובדת מעל עוצמה של 4.5. כלומר, אם הרעידה שהגיעה לישראל הייתה בעוצמה 4.5, הייתה מופעלת מערכת ההתרעה הארצית", הסביר תא"ל במיל׳, ד"ר חיליק טרופר, מסביר פיקוד העורף.

רעידת האדמה ההרסנית בטורקיה בעוצמה 7.8, גבתה מחיר של מאות הרוגים ואלפי פצועים, כשהמספר עוד צפוי להאמיר בימים הקרובים. עוצמת האנרגיה שהגיעה למדינת ישראל הייתה במגניטודה 3 ובעיקר גרמה לשנדלירים מעוצבים להתנדנד מצד לצד, אך היא הדירה שינה מעיני רבים בליל אמש.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF