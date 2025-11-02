דופלקס פנטהאוז בכפר סבא נמכר ב-7.175 מיליון שקלים
דירת שישה חדרים בשכונה הירוקה נמכרה במחיר שיא. המוכרים עברו לבית פרטי והקונים משפרי דיור שחיפשו איכות חיים באזור השרון. עסקת השבוע
דופלקס פנטהאוז בן שישה חדרים נמכר במחיר של 7.175 מיליון שקלים ברחוב אהוד מנור בשכונה הירוקה בכפר סבא. העסקה משקפת את הביקוש הגבוה לנכסי יוקרה באזור השרון.
הנכס משתרע על פני כ-200 מ"ר נטו ונמצא בקומה השישית מתוך שש בבניין עם מעלית. לדירה שתי חניות ומרפסת שמש בגודל כ-74 מ"ר היוצאת מהסלון ופונה לנוף פתוח.
בקומה התחתונה של הנכס נמצאות סוויטת הורים וממ"ד גדול. בקומה העליונה שלושה חדרי ילדים, פינת משפחה ומרפסת שמש נוספת בגודל כ-24 מ"ר.
הדירה כוללת מטבח משודרג עם אי, עבודות נגרות, תקרות גבוהות, פרקט עץ אמיתי ומזגנים נפרדים.
לפי לירן דיין, סוכן רי/מקס ONE שהוביל את העסקה, המחיר אינו מפתיע. "השכונה הירוקה בכפר סבא היא פנינה בשרון ולא פלא שהמחירים חוצים את רף שבעה מיליון שקלים", הוא אמר.
המוכרים עברו לבית פרטי והקונים משפרי דיור. דיין מאמין שפנטהאוז מסוג זה יחצה בעתיד את רף שמונה מיליון שקלים. "גוש דן הצפוף אולי מקנה מגורים קרוב לעבודה, אבל כדי להנות מאיכות חיים, אוויר נקי ותחושת קיבוץ בעיר - השרון זה המקום לחיות בו ברמה גבוהה יותר", הוא הוסיף.