לפי לירן דיין, סוכן רי/מקס ONE שהוביל את העסקה, המחיר אינו מפתיע. "השכונה הירוקה בכפר סבא היא פנינה בשרון ולא פלא שהמחירים חוצים את רף שבעה מיליון שקלים", הוא אמר.

המוכרים עברו לבית פרטי והקונים משפרי דיור. דיין מאמין שפנטהאוז מסוג זה יחצה בעתיד את רף שמונה מיליון שקלים. "גוש דן הצפוף אולי מקנה מגורים קרוב לעבודה, אבל כדי להנות מאיכות חיים, אוויר נקי ותחושת קיבוץ בעיר - השרון זה המקום לחיות בו ברמה גבוהה יותר", הוא הוסיף.