"לא נתן לכם למכור את הבית": בית המשפט הציל משפחה מאובדן דירתם

רשמת ההוצאה לפועל בחיפה, אפרת לרנר, דחתה השבוע בקשה של חברה פיננסית למכור דירת מגורים בתל מונד, למרות עיקול זמני שהוטל על זכויות בני הזוג הדיירים. ההחלטה התקבלה על אף שהחברה טענה להפרה של הסכם המשכנתא.

בני הזוג הדיירים טענו בפני הרשמת כי הם ממשיכים לשלם את המשכנתא כסדרה. הם הסבירו שהעיקול הוא קטן וזמני בלבד, ושמתנהל מו"מ להסרתו. החברה הפיננסית טענה מנגד כי העיקול מהווה הפרה של ההסכם ומאפשר לה לדרוש את כל יתרת ההלוואה בבת אחת.

"העיקול שהוטל בשלב זה הינו זמני בלבד ונועד להקפיא את המצב עד להכרעה בתביעה", קבעה הרשמת לרנר. "קיימת אפשרות ממשית כי יבוטל, ולכן פתיחת תיק מימוש כעת עלולה להסב לחייבים נזק כבד ולא מידתי".

ההחלטה משדרת מסר ברור: גופים פיננסיים לא יכולים למהר ולמכור דירות מגורים רק בגלל עיקול זמני או בעיה נקודתית. כל עוד המשפחה עומדת בהחזרי המשכנתא, בית המשפט יעדיף להגן על זכותה להמשיך לגור בביתה.

בשוק הדיור הנוכחי, שבו משפחות רבות חיות תחת עול משכנתאות גבוהות, ההחלטה מסמנת כי בתי המשפט בוחנים את התמונה המלאה לפני אישור מימוש מהיר של נכסי מגורים. כתוצאה מכך, הם מציבים את זכויות הדיירים במרכז השיקולים הפיננסיים.