פרסום ראשון: ראש עיריית חיפה, יונה יהב, הודיע אתמול (א') על הקצאת 17 מיליון שקל מתקציב העירייה לשנת 2026 לטובת השלב הראשון של העבודות לחידוש גן בנימין בשכונת הדר – הגן הציבורי הראשון שנבנה בישראל בשנת 1923 ואחד מסמליה ההיסטוריים של העיר.

ההחלטה התקבלה בעקבות נפילת הטיל האיראני ברחוב נורדאו במהלך המלחמה עם איראן בחודש יוני האחרון, כחלק ממדיניות רחבה לשיקום וחידוש שכונת הדר. הפרויקט צפוי להתבצע על-ידי חברת "יפה נוף" בהשקעה כוללת של כ-30 מיליון שקל, והעבודות יחלו בתחילת 2026.

תכנון הגן החדש הופקד בידיו של האדריכל רם אייזנברג, שידוע בגישתו המשלבת טבע ועירוניות. על פי התכנון, הגן יעוצב סביב אלמנטים של מים וטבע – נחל שיזרום בלב הגן, בריכה ביולוגית, מזרקות מים, וכן מתחם משחקים בין צמרות העצים, שינצל את הטופוגרפיה של המקום ליצירת חוויית "ג'ונגל עירוני" יוצאת דופן.

הגן יעבור הנגשה מלאה ויתחבר לרחובות הרצל, החלוץ ונורדאו, ויהפוך למוקד עירוני פעיל הסמוך לתיאטרון העירוני, מוזיאון המדע ובית הקפה החדש שנפתח במבנה לשימור. בנוסף, מוקם בסמוך מרכז עירוני חדש למשפחות צעירות, שיחזק את הקשר בין הקהילה למרחב הציבורי.

"הדר היא הלב הפועם של חיפה"

ראש העיר, יונה יהב, אמר: "שכונת הדר היא ליבה הפועם של חיפה ההיסטורית, ואנחנו מחזירים אותה למקומה הראוי. חידוש גן בנימין הוא פרויקט פיתוח שיחבר בין טבע לעיר, ובין קהילה למרחב הציבורי שלה. הגן החדש יהיה עוגן משפחתי, תרבותי ותיירותי שוקק בלב חיפה".

מנכ"ל העירייה, דוד לוריא, הוסיף: "חידוש גן בנימין מהווה נדבך מרכזי בתוכנית הכוללת להחייאת שכונת הדר. אנו פועלים לשדרוג התשתיות, חיזוק הפעילות הקהילתית והחזרת המשפחות הצעירות לשכונה. ההשקעה בגן היא חלק מהחזון להפוך את הדר למרכז עירוני ירוק ומזמין".

פרסומת