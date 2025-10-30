הטבת השבוע: תשואה של 5% על ההון העצמי עד האכלוס

שוק הנדל"ן ממשיך להתמהמה גם בסוף 2025, כשחברות רבות נאבקות על תשומת הלב של הרוכשים עם מבצעים, פריסיילים והטבות ייחודיות. השבוע בולטים שלושה מהלכים: חברת יובלים סיטי בוי מציעה לרוכשי הדירות בתל אביב תשואה שנתית של 5% על ההון העצמי עד למסירה, צעד יוצא דופן בשוק שמאותת על אופטימיות לקראת הורדת הריבית; קטה גרופ מאמינה שהמחירים ימשיכו לעלות ומשיקה את "התוכנית להגנה על מחיר הדירה" – התחייבות להחזיר כסף לרוכשים אם המחירים ירדו; ובמקביל, קבוצת אלמוג משיקה בפתח תקווה את פרויקט MALA – מתחם פרימיום חדש בשכונת כפר גנים ב’, הכולל שני מגדלי יוקרה עם 227 דירות ושדרת מסחר יוקרתית, במחירי מבצע.

תל אביב: הטבה של מאות אלפי שקלים

יובלים–סיטי בוי יוצאת במהלך ייחודי בשוק הדיור בתל אביב, ומציעה לרוכשים בפרויקטים הנבחרים שלה תשואה שנתית של 5% על ההון העצמי – עד למסירת הדירה. ההטבה עשויה להגיע למאות אלפי שקלים, בהתאם לגובה ההשקעה, והיא תקפה עד לסוף השנה ובכמות מוגבלת של דירות בלבד.

בין הפרויקטים המשתתפים במבצע: Frankly – מתחם יוקרה חדשני בלב תל אביב; אלנבי ONE–HUNDRED – ברחוב אלנבי פינת מונטיפיורי; Julie – ברחוב הרצל הסמוך לשדרות רוטשילד; Milan – ברחוב בן יהודה 105, סמוך לבריכת גורדון. מחירי הדירות בפרויקטים נעים החל מ-3.39 מיליון שקל. לדברי רן בלינקיס, בעלי יובלים סיטי בוי: "הרוכשים נהנים למעשה משני עולמות, גם נכס נדל"ני איכותי בלב תל אביב וגם תשואה שנתית של 5% על ההון העצמי עד האכלוס, כך שהכסף עובד עוד לפני קבלת המפתח".

KATA IDOL הקריה האקדמית פתח תקווה | צילום: VIEWPOINT, יחסי ציבור

קטה גרופ מגינה על מחיר הדירה

בעוד חברות אחרות מתמקדות בהטבות כספיות או תנאי תשלום, קטה גרופ מציגה יוזמה מסוג אחר: התחייבות חוזית להגנה מפני ירידת ערך. במסגרת המהלך, שכונה "התוכנית להגנה על מחיר הדירה", מתחייבת החברה להחזיר לרוכשים את ההפרש הכספי אם תימכר דירה דומה באותו פרויקט במחיר נמוך יותר, ותנאים נוספים שכדאי לשים לב אליהם בעת חתימת החוזה.

ההטבה חלה על כל 18 הפרויקטים של החברה בפתח תקווה, וביניהם שכונות כמו הקריה האקדמית וכפר גנים ב’. גבי אטר, סמנכ"ל השיווק של קטה גרופ: "זהו צעד שמעניק לרוכשים שקט נפשי וביטחון אמיתי. אנחנו מציבים סטנדרט חדש של אמון והגנה צרכנית – ההשקעה שלכם מוגנת גם אם השוק ישתנה".

פרויקט Mala של קבוצת אלמוג | צילום: Pitom, יחסי ציבור

עוד בפתח תקווה: החל מ-2.25 מיליון שקל

שכונת כפר גנים ב’ בפתח תקווה מתחדשת: קבוצת אלמוג משיקה את פרויקט MALA, הכולל שני מגדלי מגורים בני 24 קומות ובהם 227 יחידות דיור. הפרויקט, שתוכנן בידי משרד רן בלנדר אדריכלות ותכנון ערים, משתרע על שטח של כ-5.8 דונם וכולל גם שדרת מסחר יוקרתית בשטח של כ-400 מ"ר.

במסגרת תקופת הפריסייל מוצעת למכירה דירת 3 חדרים בשטח של כ-84 מ"ר עם מרפסת, מחסן וחניה, במחיר החל מ-2.25 מיליון שקל. היתר הבנייה צפוי להתקבל בתוך כחצי שנה.