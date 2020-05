יזם הטכנולוגיה האמריקאי אלון מאסק חשף ביום שישי האחרון את היקף החזקותיו במטבע הדיגיטלי ביטקוין - שהתברר כהיקף צנוע במיוחד, ודאי עבור מי שנחשב לאחד האנשים העשירים בעולם. מאסק, שהונו הפרטי מוערך ב-40 מיליארד דולר, נמנה עם מייסדי החברות פייפאל ו-SpaceX ומכהן כמנכ"ל חברת הרכב החשמלי טסלה.

היקף החזקות הביטקוין של מאסק נחשף בציוץ שהעלה בטוויטר בתגובה לשאלה של הסופרת הבריטית ג'יי קיי רולינג, מחברת סדרת ספרי הפנטזיה הפופולרית "הארי פוטר". "אני לא מבינה מה זה ביטקוין, אנא הסבירי לי זאת", צייצה רולינג ביום חמישי האחרון בתגובה לכתבת אתר Coindesk, לי כהן. הציוץ הקצר של הסופרת המפורסמת הצליח לעורר את קהילת הביטקוין בטוויטר ולגרור יותר מ-2,000 תגובות וציוצים מחדש במהלך סוף השבוע.

People are now explaining Bitcoin to me, and honestly, it’s blah blah blah collectibles (My Little Pony?) blah blah blah computers (got one of those) blah blah blah crypto (sounds creepy) blah blah blah understand the risk (I don’t, though.) — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 15, 2020

ואולם, התגובה שכנראה זכתה למירב תשומת הלב מבין אלפי התגובות, היא זו של מנכ"ל טסלה המיליארדר. "הנפקת מטבע מאסיבית על ידי בנקים מרכזיים גורמת לכסף הרפאים האינטרנטי ביטקוין להיראות יציב יחסית", צייץ מאסק בשבת בתגובה לרולינג. בהמשך, הוסיף על תגובתו ציוץ קצר: "אני עדיין מחזיק רק 0.25 ביטקוין, אגב". גם ציוציו של מאסק זכו לאלפי תגובות ושיתופים בטוויטר בסוף השבוע.

I still only own 0.25 Bitcoins btw — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

בשבת האחרונה נע שער הביטקוין סביב 9,400 דולר, לפי נתוני אתר CoinMarketCap. לפיכך, הסכום של 0.25 ביטקוין המוחזק על ידי מאסק שווה בסך הכל כ-2,300 דולר - סכום צנוע למדי, ודאי עבור אחד האנשים העשירים בעולם, שאף הביע לא פעם בעבר יחס אוהד לביטקוין. "אז איך תשלם עבור דברים במאדים?" הגיב בציוץ טיילר וינקלווס, המייסד והמנכ"ל של בורסת הקריפטו האמריקאית ג'ימיני. וינקלווס, שהוא ואחיו קמרון נחשבים למיליארדרים בזכות החזקות הביטקוין שלהם, התייחס בכך לתוכנית של מאסק לשגר בני אדם למאדים בעוד כמה שנים באמצעות הטילים שמפתחת החברה שלו, ספייס אקס.

הכתבה פורסמה במקור בגלובס