תמאש וישי אוהב את ישראל. הפרופסור למדעי היהדות ולפילוסופיה של ימי הביניים לא מהסס להילחם בגילויי אנטישמיות במסירות, ואינו נרתע מלחשוף את הצביעות האנטישמית המצויה בקרב רבים ממבקריה של ישראל. האהבה הזו היא זו שמדרבנת אותו להזהיר מפני מה שעלול להתרחש במדינה.

וישי, שמלמד וחוקר באוניברסיטת פאלאקי בצ'כיה, הוא הונגרי מבטן ומלידה שנדד לצ'כיה בעקבות אשתו. הוא השלים עבודת דוקטורט באוניברסיטה המרכז אירופית (CEU) בבודפשט, מוסד אקדמי מכובד שבינתיים סולק על ידי ראש ממשלת הונגריה – ויקטור אורבן – ונדד לווינה השכנה. אנחנו חברים טובים כבר לא מעט שנים ובשנה שעברה אף חלקנו דירה באוקספורד למשך מספר חודשים. זאת הייתה הזדמנות מצוינת להכיר צדדים נוספים באישיותו: למשל, הוא לעולם לא יסרב לסור לפאב המקומי בשביל ללגום בירה קרה ואז עוד אחת או שתיים.

אופן דיבורו משלב רציונליזם מתון המתובל בלהט הונגרי חריף. הוא גדל בהונגריה של שנות השמונים כשזו נשלטה על ידי זרועותיו של המשטר הסובייטי, חזה בנפילת השלטון הקומוניסטי ובהפיכתה של הונגריה לדמוקרטיה. מאז שנת 2010 הוא משקיף בצער ובדאגה על תהליכי חיסולה של הדמוקרטיה ההונגרית תחת שלטונו של ויקטור אורבן. במילים אחרות, תמאש היה עד לחיים במשטר דיקטטורי, לכינונם של מוסדות ויסודות שעל בסיסם בונים משטר דמוקרטי, ואז לתהליכי החלשתן בשלוש עשרה השנים האחרונות בהן הפכה הונגריה ל"אוטוקרטיה" או כמו שתמאש מכנה אותה בסוף שיחתנו ל"מדינת מאפְיה".

ניסיון חיים זה לצד הופעתם של אתגרים מורכבים הרובצים לפתחה של החברה הישראלית בימינו, כמו גם החברה המערבית כולה, הם הסיבה לשיחתנו.

אולי נתחיל בסוף שנות ה-80 עם התמוטטות הגוש הסובייטי. עד לאותה נקודה להונגריה לא הייתה מעולם מסורת דמוקרטית.

"מאז נפילת השלטון הקומוניסטי בשנת 1989 התקיימה בהונגריה דמוקרטיה למשך כעשרים שנה. הדמוקרטיה אף פעם לא הייתה מושלמת, וממשלה אחר ממשלה נאלצה להתמודד עם בעיות וקשיים, ובכל זאת הונגריה נהנתה מסדר חוקתי."

נוצרה חוקה חדשה.

"אכן, בשנת 1989 נתקבלה חוקה חדשה שהייתה מעין תמורה דמוקרטית של החוקה הקומוניסטית הישנה. מבחינה פורמלית, זאת הייתה חוקה זמנית שאמורה הייתה להתחלף בחוקה חדשה לחלוטין, דבר שמעולם לא קרה ובמידה רבה גם לא נדרש, בגלל שהחוקה הדמוקרטית המתוקנת משנת 1989 הייתה טובה דייה על פי אמות המידה הדמוקרטיות."

האם החוקה המתוקנת שהזכרת היוותה בסיס לדמוקרטיה-ליברלית?

"זאת הייתה חוקה בהתאם למודל הדמוקרטי במערב אירופה ובאמריקה. הדוגמה הקרובה ביותר היא כנראה החוקה הגרמנית שבה הנשיא אינו מחזיק בעוצמה גדולה מאוד (בשונה מהמודל הצרפתי או האמריקאי), ואשר בה מרב הכוח של הרשות המבצעת מצוי בידו של ראש ממשלה שמנהיג ממשלה הנבחרת על ידי פרלמנט שנבחר על ידי העם. זה בעצם די דומה לשיטה הישראלית: בית נבחרים אחד בלבד הבוחר את ראש הממשלה שבתורו ממנה את שרי הממשלה."

והרשות השלישית?

"כמובן, הרשות השופטת הכוללת בית משפט חוקתי לצדק, בית משפט חזק שמילא תפקיד חשוב מאוד בייצוב השיטה הדמוקרטית. בתחילה, עמד בראש בית המשפט אדם בשם לאסלו שוליום (Sólyom) – דמות שעדיין זוכה לכבוד רב ושלימים אף נבחר לכהן כנשיא המדינה (2010-2005 ע.ה). תחת הנהגתו העמיד בית המשפט החוקתי סוג של 'תורה שבעל פה' לחוקה. כך שדברים רבים הכתובים בלשון כללית בחוקה זכו לפירוש ספציפי על ידי בית המשפט. בתוך כך, קיבל בית המשפט כמה הכרעות חשובות שהציבו בפני הפוליטיקאים שורה של קווים אדומים. לדוגמה, כבר בראשית שנות ה-90 נקבע שפוליטיקאי חייב לסבול מידה רבה יותר של ביקורת אישית מאשר כל אזרח רגיל. ישנן דוגמאות דומות שתכליתן הייתה לייצר למדינה אתוס דמוקרטי."

לעודד את התפתחותה של תרבות דמוקרטית הכוללת הגנה על חופש הביטוי וביקורת כלפי השלטון.

"אכן."

כיצד הוצג לציבור תהליך השינוי החוקתי בהונגריה?

"חברי מפלגתו של אורבן פצחו בקמפיין הסברה על פיו לכל שינוי חוקתי שהם מיישמים ישנה מקבילה במדינות המתוקנות ביותר באיחוד האירופי, כך שהם רק מאמצים עקרונות טובים ויפים של מיטב הדמוקרטיות האירופיות. אולם המציאות היא שחוק מסוים יכול להיות בלתי מסוכן כל עוד הוא פרט השייך להקשר חוקתי-דמוקרטי רחב יותר. אולם כשמחברים יחדיו חמישה חוקים מחוץ לקונטקסט השלם שלהם, הם עשויים להוות מיקשה מסוכנת מאוד לדמוקרטיה. לדוגמה, באנגליה כאשר מפלגה מסוימת מנצחת אז היא זוכה בכוח רב ושולטת בפרלמנט. אבל באנגליה ישנם גם שני בתי נבחרים, כך שהשליטה בבית אחד אינה מקנה שליטה בבית השני, בנוסף ישנו בית מלוכה ועוד שורה של מנגנוני איזון ידועים."

וגם מסורת דמוקרטית-ליברלית ארוכה... אז איך זה בא לידי ביטוי בהונגריה בפועל?

"אורבן שינה את החוק כך שהמנצח בבחירות זוכה בכל הכוח – the winner takes it all – וכאשר עלו נגדו ביקורות שטענו כי מהלך זה עשוי להפר לחלוטין את האיזון הדרוש, אורבן אמר משהו כגון: 'תראו, אותו דבר קיים גם באנגליה'. כאמור, זה נכון במידה מסוימת, אבל באנגליה ישנם מוסדות דמוקרטיים חזקים, וחוקה דמוקרטית וכיוצא באלה."

הרטוריקה שציינת עולה גם בהקשר הישראלי: חוק או פרוצדורה מסוימת שקיימת במדינה דמוקרטית מתוקנת, שמחוללי הרפורמה המשפטית שולפים באופן סלקטיבי מן ההקשר החוקתי והתרבותי השלם ומבקשים לייבא לישראל. לדוגמה, בחירת שופטי בית המשפט העליון על ידי נשיא ארה"ב בשיטה האמריקאית, בלי להזכיר שלארה"ב ישנה חוקה דמוקרטית-ליברלית נוקשה (שלישראל אין), בארה"ב קיימת הפרדה מוחלטת בין דת למדינה (שלישראל אין), בארה"ב כהונתו של הנשיא מוגבלת לשתי קדנציות (שלישראל אין), בארה"ב קיימת חלוקה למדינות שנהנות ממידה של אוטונומיה (שלישראל אין), ועוד הרבה אלמנטים שאינם קיימים בשיטה הישראלית. או לדוגמה "החוק הצרפתי" לפיו אין להעמיד נשיא מכהן לדין פלילי, שוב ללא אימוץ שאר המרכיבים של השיטה הצרפתית: הגבלת כהונתו של הנשיא לשתי קדנציות רצופות, חוקה דמוקרטית קשיחה, הפרדה מקודשת בין דת למדינה, מחויבות מלאה לשוויון אזרחי וכו'. במילים אחרות, בחירה סלקטיבית של חוק ללא אימוץ שאר מרכיבי האיזון והבקרה.

"אכן, כך בדיוק נעשו הדברים בהונגריה. אימוץ סלקטיבי של חוקים תוך הצגת הטענה שזהו הדין בדנמרק, זהו הדין באנגליה או בכל ארץ אחרת. בהתאם, כך גם הממשלה נימקה זאת מול מוסדות האיחוד האירופי: אנחנו פשוט צועדים בעקבות מה שכבר קיים באירופה. ואכן, במשך תקופה ארוכה האיחוד האירופי התקשה להתמודד עם הטיעון הזה. באיחוד כנראה הבינו שמדובר בתהליכים בעייתיים, אבל לא התייחסו לכך בכובד-ראש. חברי האיחוד העדיפו להאמין שאין צורך להתערב, שמדובר בתופעה זמנית ושממשלת אורבן תוחלף במוקדם או במאוחר על ידי ממשלה אחרת. רק עכשיו מתחיל האיחוד האירופי לנקוט בשורה של צעדים שהיו צריכים להינקט כבר לפני עשר שנים, בנקודת זמן שהייתה חוסמת את תהליכי ההשחתה. אני חושש שעכשיו זה כבר מאוחר (האיחוד האירופי התחיל להקפיא תמיכות כספיות בהונגריה עד שזו תבצע רפורמות חוקתיות מהותיות, ובהן עשרים ושבעה "אבני דרך" דמוקרטיים ע.ה)."

האם האזרח ההונגרי הממוצע מחזיק את עצמו כמי ששייך ל"מערב"? פולני ממוצע זועם כשמתייחסים לפולין כ"מזרח אירופה" בעוד הוא רואה אותה כמרכז. האם הדבר נכון גם לגבי הונגריה?

"כן."

⚡️Thousands of people protested against the Orbán government in Budapest on the anniversary of the Hungarian Revolution, — Reuters.



"About 80,000 people gathered in Budapest, which is probably the largest anti-government protest in recent times," — the report says. pic.twitter.com/zGzQCw5uiI