"בחמש בבוקר התחילו לחייב אותי על מלונות ב-20 אלף דולר"

איש התקשורת הוותיק שי מאור נתקל לפני מספר ימים במקרה שהותיר אותו המום: פריצה לשלושת כרטיסי האשראי שלו בו זמנית, בשעות הבוקר המוקדמות. מדובר בבקשות אישור לחיובים בסכום של 20 אלף דולר.

"בשעה חמש לפנות בוקר התעוררתי לקול של כמה הודעות SMS אחת אחרי השנייה", הוא מספר ל-mako. "פתחתי את הטלפון - וראיתי שמנסים לחייב אותי באתר Booking ובאתרים נוספים בחו"ל על אלפי דולרים".

החיובים הגיעו משלושה כרטיסים שונים בשלוש חברות אשראי: max, ישראכרט וויזה כאל. אבל בעוד ששתי חברות פנו לאישור, ויזה כאל אישרה את העסקאות מבלי להמתין לתגובתו.

"ב-max ענו תוך פחות מדקה, חסמו את הכרטיס ומנעו את החיובים", מאור משחזר. "בישראכרט לקח להם מעט יותר זמן, ותוך כדי שניסיתי להסביר לפקידה שכנראה גנבו לי את הכרטיס גיליתי בקשת אישור לעוד עסקה. צעקתי עליה לחסום מיד. אבל בויזה כאל? הם שלחו לי בקשה לאישור עסקה אבל לא חיכו שאאשר אותה וביצעו אותה אוטומטית".

הנזק המצטבר עמד על 5,000 דולר. מאור גילה שמישהו הזמין על חשבונו דרך Booking חופשה במצריים: שהייה במלון בשארם א-שייח ושהייה במלון באלכסנדריה. "ממש אני, איש מילואים, אלך עכשיו לנפוש במצריים", הוא אומר.

כשפנה לויזה כאל כדי לדווח על הגניבה, התגובה הותירה אותו חסר אונים. "הם פשוט אמרו שאין להם מה לעשות כי אני אישרתי את הקוד והפנו אותי להתווכח עם Booking", הוא מספר.

גם ב-Booking התנערו מאחריות למרות שמועד החופשות טרם הגיע, והפנו אותו למלונות. "גם במלון לא עזרו לי והפנו אותי חזרה ל-Booking, שבתורם אמרו שאני יכול לבטל את העסקה ולקבל 200 דולר החזר בלבד".

צילום: ap, ap

"אין לך ביטוח גניבות"

מאור חזר לויזה כאל וניסה להסביר שוב שהכרטיס נגנב, אולם נציגת החברה עמדה על שלה. היא הסבירה לו שאין לו "ביטוח גניבות" ולכן החברה אינה יכולה לעזור. לפנים משורת הדין היא הבטיחה להפנות את הפנייה לחוקר בתוך החברה.

החוקר אכן חזר אליו, אך לא הצליח לסייע והפנה אותו לחוקר הונאות בכיר יותר בחברה. "עד היום לא חזר אלי אף אחד", מאור אומר.

רק אחרי שכתב פוסט זועם בפייסבוק וסיפר על המקרה, נאותו בויזה כאל לצלצל ולהחזיר לו את מלא הסכום שנגנב ממנו.

"זה לא רק הסיפור שלי. זה שיעור לכולנו על מה שקורה כשהאחריות עוברת מהחברה ללקוח", מאור מסכם. "חברות האשראי אמורות להגן עלינו ברגעים כאלה, אבל מסתבר שלא כולן עומדות בזה. תבדקו עכשיו את ההגדרות שלכם, ואל תגידו שלא ידעתם".