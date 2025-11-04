הכינו את הארנק: המבצעים הכי שווים בשופינג IL

השבוע ייפתח רשמית חודש הקניות המקוון של נובמבר, עם אירוע Shopping IL של גוגל שייערך ב־5–6 בחודש זו השנה ה־12. השנה משתתפים בו כ־3,000 עסקים ישראלים – מהם כ־300 מהדרום והצפון, ו־100 מיישובי קו העימות. לפי הנתונים, אחד מכל עשרה עסקים מופעל על־ידי חייל מילואים בשירות פעיל, וכ־100 עסקים הצהירו כי הם נמצאים בסכנת סגירה מיידית בעקבות המלחמה. מנגד נתון נוסף ומעודד: 350 מהעסקים המשתתפים הוקמו אחרי ה־7 באוקטובר 2023, ושליש מכלל המשתתפים השנה גם מייצרים בישראל - שיעור שיא של "כחול־לבן" בשנים האחרונות.

אירועי שופינג IL, שנועדו השנה לשמש קריאה לאומית לשיקום כלכלי, מתקיימים על רקע נתוני התאוששות חלקית במשק: עלייה של 42% בהוצאות האשראי במהלך ימי שופינג IL בשנה שעברה, לצד ירידה של 10% בפתיחת עסקים חדשים. לפי מנכ"ל גוגל ישראל, ברק רגב, מדובר ביותר ממבצע צרכני: "האירוע השנה הוא צו השעה של הכלכלה הישראלית. אחרי שנתיים קשות, הגיע הרגע להתגייס כולנו לשיקום. אנחנו גאים לעמוד לצד כ־3,000 עסקי איקומרס מקומיים."

הנה חלק קטן מהמבצעים השווים שבעלי העסקים הקטנים יתנו לכם

במסגרת שופינג הנחות של עד 25% על המוצרים באתר

מחיר: אבן בגודל של 5 ס"מ על 5 ס"מ, ב־55 שקל. במסגרת מבצעי שופינג IL של גוגל, 15% הנחה על כל האתר, 25% על אבן 'אור מחזיר אור'.

זוג גרביים החל מ-39 שקל. הנחת שופינג IL של גוגל מבצע 4+1

יציעו הנחת שופינג IL של 15% הנחה על הפריטים.

20% אחוז הנחה על כל האתר ב Livney's במהלך ימי ה ShoppingIL.

מחירים החל מ-35 שקל . במסגרת שופינג IL יציעו הנחה של 50% על כל האתר.

טבלת שוקולד 30 ש"ח לפני הנחה, מטבעות שוקולד 25 ש"ח לפני ההנחה, במסגרת Shopping IL תינתן הנחה של 20% על כל אחד מהמוצרים, והנחות נוספות על מוצרים נוספים באתר.

תינתן הנחה של 15% באתר בימי המכירות של שופינג IL.

האמנית והמאיירת מקיבוץ דפנה תציע הנחה של 20% על כל מוצרים באתר במסגרת ShoppingIL.

במהלך ימי השופינג IL תעניק מתנה בגובה 100 ש"ח על קניה מעל 400 ש"ח, כולל כפל מבצעים. בנוסף, במהלך חודש נובמבר תעניק 15% הנחה על סדרת המוצרים לעונה הקרה.

מוצרי הקלנדולה שרוקח הנטורופת והרבליסט איתמר בראל מהשדה בעמק החולה, יוצעו באתר בהנחה של 15% אחוז במסגרת ימי המכירות, בנוסף על הנחות בדמי משלוח.

אתר המוצרים לעיצוב הבית מציע הנחה של 50% על מותג פחי האשפה המוביל Hailo. האתר הוותיק מנוהל כבר 14 שנה ע"י בן ציון, בן 63, המתנייד באמצעות כיסא גלגלים.

עסקים של מילואימניקים

במהלך ימי שופינג IL ועד סוף חודש נובמבר 2025 מציעים הנחות על כל המוצרים שבאתר החל מ 15% ועד 25% הנחה

במסגרת ימי המכירות של שופינג IL תינתן 10% הנחה כל היינות באתר, 15% בהזמנת שלישייה,

ובהזמנת ארגז יין, הבקבוק השישי מתנה.

בית ליצירה, לפיתוח, בית שמאגד תחתיו תוצרת מעשרות חקלאים בצפון, הממוקם בראש הנקרה יציע

30% הנחה במסגרת ה -Shopping IL

חנות אונליין למוצרי חשמל ואלקטרוניקה תציע עד 60% הנחה על מגוון מוצרים נבחרים, במסגרת ימי המכירות של שופינג IL.

דן דויטש, מנחה קבוצות וסדנאות מקצרין,פיתח ערכות קלפי משחק המיוצרות 100% בישראל, שנועדו לשפר את התקשורת, ההיכרות ההדדית והצחוק בין בני משפחה, חברים וקולגות. במסגרת ימי המכירה יוצעו ב- 20% הנחה, ומשלוח חינם בקניה מעל 500 ש''ח.

המעצב התעשייתי חן זלקינד, מקיבוץ קבוצת יבנה, מנהל את סטודיו זלקינד, המתמחה בעיצוב וייצור רהיטי עץ וגופי תאורה בעבודת יד כחול-לבן, תוך דגש על דיוק ופרטים. העסק, שהחל מתוך פרויקט גמר והושפע עמוקות מהשורשים המשפחתיים בבתי המלאכה של הקיבוץ, משלב טכניקות מסורתיות כמו כיפוף עץ בלמינציה יחד עם טכנולוגיות חדשניות כמו כרסום ממוחשב, ליצירת מוצרים בעלי קו נקי ועל-זמני. לאחר שירות מילואים ממושך במהלך המלחמה שהשפיע על פעילות הסטודיו, חזר זלקינד לפעילות מלאה והשיק קולקציות חדשות של ריהוט משלים, אותן הוא מוכר דרך האתר וב-6 חנויות ברחבי הארץ.

במסגרת ימי המכירות של שופינג IL ועד סוף חודש נובמבר 2025 יציע הסטודיו הנחות על כל המוצרים שבאתר החל מ 15% ועד 25% הנחה

עסק לעיצוב בבעלות אהרון חפר, תושב שדרות, העסק החל את דרכו כחצי שנה לפני פרוץ המלחמה, ומאז התמודד עם אתגרים חריגים בשל היותו איש מילואים פעיל, וחבר כיתת הכוננות בעיר. במסגרת ימי המכירות של שופינג IL יוצעו עד 20% הנחה על כל האתר

עסק לתכשיטי יוקרה בעבודת יד מיבוא מהמזרח המיוצרים במפעל מיוחד בעבודת יד, שהוקם על ידי אבי פטחוב ואשתו, תושבי מעלות, כחודשיים בלבד לפני ה-7 באוקטובר. מאז תחילת המלחמה, צבר אבי קרוב ל-300 ימי מילואים. במסגרת ימי המכירות של שופינג IL יינתנו 20% על כל התכשיטים שבאתר