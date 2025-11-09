אלפי טורקים נוסעים שעות ליוון - וזו הסיבה

ציחאן ציטאק נוסע כמעט מדי חודש ארבע שעות מאיסטנבול לעיר החוף היוונית אלכסנדרופוליס, 40 קילומטרים מהגבול הטורקי. הוא מגיע לסופרמרקט המקומי וממלא את עגלת הקניות ביין, גבינה ומוצרי מזון נוספים שעולים שליש ממחירם בטורקיה.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות בלומברג, תופעת הקניות מעבר לגבול הפכה לשגרתית בקרב טורקים רבים. הסיבה: עליית מחירי המזון בטורקיה והתחזקות הלירה הטורקית הפכו את יוון לאלטרנטיבה זולה יותר לקניות יומיומיות. הנתונים מראים כי 6% מכלל הטורקים שחצו את הגבול ליוון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עשו זאת למטרות קניות - השיעור הגבוה ביותר מאז 2012 לפחות.

"מה שמוכרים ביוון ב-10 אירו לליטר שמן זית, אפשר לקנות בטורקיה רק במחיר כפול", אמר לבלומברג ציטאק, מנהל כללי של חברת מזון ומשקאות. לדבריו, בממוצע הקניות שלו עולות שליש ממה שהן היו עולות בבית.

הכיוונים התהפכו

מאחורי התופעה עומדת מדיניות כלכלית חדשה שאימצה טורקיה. במשך שנים, הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן דחף מדיניות כלכלית לא שגרתית שהובילה ללירה חלשה ואינפלציה גבוהה. אז היו היוונים אלה שנסעו לטורקיה עם שקיות מלאות קניות. אבל מאז אמצע 2023, כשארדואן מינה את מחמט שימשק, אסטרטג אג"ח לשעבר של מריל לינץ', לתפקיד שר האוצר, המצב התהפך.

הלירה התחזקה והאינפלציה של המזון ירדה מ-54% ל-35%. עם זאת, המחירים הריאליים המשיכו לעלות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הטורקית, סל מוצרי המזון והמשקאות הלא אלכוהוליים עלה ב-144% מאז כניסתו של שימשק לתפקיד ועד אוקטובר.

ברשת לידל באלכסנדרופוליס, מוצרים רבים זולים באופן ניכר לעומת רשת קרפור בטורקיה. בשר טחון עולה 9.36 אירו לקילוגרם ביוון לעומת 12.10 אירו בטורקיה. נקניקיות בקר נמכרות בכמעט חצי מחיר, גבינת גאודה ושוקולד קינדר עולים כשליש מהמחיר מעבר לגבול.

טיולי קניות מאורגנים

סוכנויות נסיעות בערים טורקיות כמו איסטנבול, צ'נאקלה ובורסה קלטו את המגמה והחלו לארגן טיולי יום באוטובוס ליוון. תמורת כ-50 אירו - עלות הכרטיס ודמי יציאה - נוסעים טורקים יכולים למלא את שקיותיהם ברשתות קמעונאות כמו ליידל, ג'מבו או מטרו.

פרסומת

"אנשים קונים הכול, כולל בשר וגבינה", אמר סז'קין איגנלי, שותף בסוכנות נסיעות אטום טור באיסטנבול לבלומברג. "לקוחות רבים גם נהנים מפירות ים זולים יותר במסעדות".

האוטובוסים של החברה יוצאים מדי יום שישי מאוחר ומגיעים לאלכסנדרופוליס בבוקר. הלקוחות מבלים שלוש שעות וחצי בסופרמרקטים, ולאחר מכן בסיור בעיר ובזמן פנוי. אחר הצהריים הקבוצה כבר בדרך חזרה לטורקיה.

מנהיג מפלגת העם הרפובליקנית, מפלגת האופוזיציה המרכזית, אוזגור אוזל, האשים את ארדואן כי הוא מאלץ טורקים לנסוע לחו"ל רק כדי למלא את המזווה. "אחרי 23 שנים, זו המדינה שארדואן התרברב עליה", אמר ביום שלישי.