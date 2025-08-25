מחקר חדש שפורסם באוגוסט 2025 על ידי כלכלנים מאוניברסיטת קליפורניה ברקלי חושף כי 400 האמריקאים העשירים ביותר משלמים שיעור מס ממוצע של 23.8 אחוזים בלבד - נמוך משמעותית משיעור המס של האוכלוסייה הכללית ומהמעמד הבינוני.

המחקר, שנערך על ידי הכלכלנים אקג'ן בלקיר, עמנואל סאז, דני יגן וגבריאל זוקמן, בחן את מצבם המיסויי של 400 האמריקאים העשירים ביותר הרשומים ברשימת פורבס בין השנים 2010-2020. מגזין "האטלנטיק" ראיין את החוקרים בעקבות פרסום הממצאים.

הנתונים מגלים ירידה משמעותית בשיעור המס ששילמו העשירים ביותר. שיעור המס של 400 העשירים ביותר ירד מכ-30 אחוזים בשנים 2010-2017 ל-23.8 אחוזים בשנים 2018-2020. לשם השוואה, האוכלוסייה הכללית משלמת שיעור מס ממוצע של 30.2 אחוזים, ובעלי הכנסות שכר גבוהות משלמים עד 45 אחוזים.

במקביל, המיליארדרים שילמו רק 1.3 אחוזים מסך הונם הכולל לרשות המסים בשנים 2018-2020, לעומת 2.7 אחוזים בשנים 2010-2013. המחקר התמקד ב-367 יחידות מס מתוך 400 האמריקאים העשירים ביותר, שלכל אחד מהם יש שווי נטו מינימלי של 3.3 מיליארד דולר.

"הפתעה הגדולה": הפסדים על הנייר

החוקרים לא יכלו לבחון את הצהרות המס האישיות של המיליארדרים עקב כללי הפרטיות המחמירים של רשות המסים. במקום זאת, הם השתמשו בנתונים אנונימיים מרשות המסים שהותאמו לפי עושר ולא לפי הכנסות מדווחות.

כפי שהסביר סאז למגזין "האטלנטיק", "ההפתעה הגדולה" הייתה שהמיליארדרים האמריקאים השתמשו בפרצות מס כדי לגרום לעסקיהם הרווחיים להיראות כאילו הם פועלים בהפסד. הפסדים אלו על הנייר הפחיתו את ההכנסה החייבת במס של המיליארדרים ב-33 מיליון דולר בשנה בממוצע בין 2018 ל-2020.

רבים מהעשירים האמריקאים אינם מקבלים משכורות גבוהות או רווחים ממומשים לצורך מיסוי בשנה נתונה. מארק צוקרברג, למשל, ששוויו הנטו הוערך על ידי פורבס בשנה שעברה ב-181 מיליארד דולר, משלם לעצמו משכורת בסיס של דולר אחד בלבד במטא. בשנה שעברה הוא קיבל 27 מיליון דולר בסך התגמולים הכולל.

במקום זאת, העשירים מקבלים את רוב הכנסותיהם כמניות ובעלות בחברות, לא כמשכורת רגילה. כתוצאה מכך, רק 42 אחוזים מהכנסותיהם האמיתיות חייבות במס.

כפי שהסבירו סאז וזוקמן למגזין "האטלנטיק", השפעת ההפסדים על הנייר הייתה כה חזקה שהכנסות חייבות במס "כבר לא מדד טוב" לרווחים האמיתיים של החברות.

השפעת חוק הפחתת המסים

המחקר מצביע על השפעה ישירה של חוק הפחתת המסים והעבודה משנת 2017 על ירידת שיעור המס של העשירים. החוק הוריד את שיעור מס החברות הפדרלי מ-35 אחוזים ל-21 אחוזים והנהיג הוראות שמאפשרות למשלמי מס לרשום הפסדים על הנייר.

בעוד שהחוק היה החבילה המדיניות הפנימית המרכזית של טראמפ בקדנציה הראשונה, הרחבות נוספות של הפחתות המס הללו אושרו השנה. התוצאה היא שהמיליארדרים משלמים כעת שיעור מס נמוך יותר לא רק מהאוכלוסייה הכללית, אלא אף ממיליונרים אחרים.

המחקר מאשש שמערכת המס האמריקנית אינה פרוגרסיבית בפסגה העליונה, אלא רגרסיבית. העשירים ביותר במדינה משלמים שיעור מס נמוך יותר ככל שהם עשירים יותר - תופעה הפוכה מהעיקרון המיסויי המקובל.