התינוק, שהיה בן חמישה חודשים כשנפצע קשה כשגמל התנגש ברכב שבו נהג סבו בכביש דימונה-ירוחם, יפוצה על הנזקים הגופניים והנפשיים שנגמרו לו. למרות הנחיית משרד החקלאות על שבבי זיהוי המשטרה לא הצליחה לאתר את בעלי הגמל

בית המשפט המחוזי בבאר שבע פסק לאחרונה כי תינוק בן חמישה חודשים, שנפצע קשה בתאונת דרכים לפני כ-12 שנים, יקבל פיצוי בסך 10.5 מיליון שקל. התאונה אירעה כשגמל התנגש במכונית שבה נסע התינוק, א', עם הוריו בכביש דימונה-ירוחם. המשטרה לא הצליחה לאתר את בעלי הגמל, והתיק נסגר זמן קצר לאחר התאונה.

התאונה התרחשה כאשר הסב נהג במכונית, וגמל התפרץ לכביש, פגע ברכב וגרם לפציעתו הקשה של א'. כתוצאה מהתאונה סבל התינוק מפגיעת ראש חמורה, המלווה במגבלות וליקויים קשים המשפיעים על חייו עד היום. למרות הנחיית משרד החקלאות לחייב בעלי גמלים להצמיד שבב זיהוי לבעלי החיים למקרים של שוטטות או תאונות דרכים, המשטרה לא הצליחה לאתר את הבעלים האחראי.

תביעה בשם א' הוגשה באמצעות הוריו נגד חברת הביטוח "מנורה" באמצעות עו"ד רם ווגדן, מומחה בתחום נזיקין. בכתב התביעה פירט עו"ד ווגדן את הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו לא' כתוצאה מהתאונה, לרבות הצורך בטיפולים רפואיים ופרא-רפואיים, רכישת ציוד רפואי, התאמת דיור, אובדן הכנסות עתידיות והפסד פנסיה. השופט יעקב פרסקי, שדן בתיק, ציין כי הוריו של א' טיפלו בו במסירות רבה במטרה לשפר את מצבו.