אנדרו דודם, מייסד ומנכ"ל חברת Hims & Hers, הפתיע את עולם העסקים כשתמך באופן גלוי ומלא במחאות נגד ישראל בקמפוסים ברחבי ארה"ב בשבוע שעבר. אלא שתגובת הנגד החריפה, שכללה גם איומים בחרם, הובילה אותו לפרסם אתמול הודעה לפיה דבריו "לא הובנו".

דודם, אמריקאי ממוצא פלסטיני בן 35, הציע בפוסט שפרסם ב-X (לשעבר טוויטר) עבודות למפגינים שחוששים שיוחרמו על ידי מעסיקים אחרים. "אומץ מוסרי > תואר אקדמי", כתב דודם ביום רביעי. "אם אתם מוחים נגד רצח העם של העם הפלסטיני והפסקת ההשקעות בישראל תמשיכו, זה עובד. יש הרבה חברות ומנכ"לים שישמחו להעסיק אתכם, בלי קשר לתחום אותו למדתם". לפוסט צורף קישור לטופס הגשת קורות חיים ל- Hims & Hers, מעין בית מרקחת מקוון שמציע שירותי בריאות ותרופות מרשם לאובדן שיער, בעיות של אין אונות ובעיות עור.

הביקורות לא איחרו לבוא. משתמשים ברשת החברתית מיהרו להכריז שיחרימו את החברה וימכרו את המניות שלה שנמצאו ברשותם. רבים מהם ציינו שעמדותיו של דודם פוגעות בבעלי המניות.

Moral courage > College degree If you’re currently protesting against the genocide of the Palestinian people & for your university’s divestment from Israel, keep going. It’s working. There are plenty of companies & CEOs eager to hire you, regardless of university discipline.…

המניה של Hims & Hers אכן צנחה ב-8% מאז שדודם פרסם את הצהרתו, אלא שלצניחה הזו יש כמה הסברים. ראשית, ייתכן והמשקיעים אכן נוקמו בדודם בעקבות ההצהרה שלו. מנגד, החברה סבלה מצניחה במחיר המניה בחודש שקדם להצהרה של דודם, וחלק מהצניחה במחיר חלה בעקבות מכירה של כמות גדולה של מניות ביום אחד על ידי אחד מבכירי החברה.

אולם דודם לא חיכה כדי לגלות מה המסיבות תתגלה כנכונה. אתמול (א') הוא כבר פרסם פוסט ארוך שבו חזר בו מחלק מהדברים "הימים האחרונים היו שיקוף מייאש של התקופה המפלגת שבה אנו חיים", כתב דודם. "אני רוצה להבהיר כמה דברים מכיוון שחלק מההצהרות שלי פורשו לא נכון."

I, in no way condone nor support acts or threats of violence, antisemitism, or intimidation and there is absolutely no justification for violence on our campuses. Every student deserves to feel safe without fear of harm or being targeted for who they are. I am deeply saddened…