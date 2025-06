ב־1993, הרבה לפני שאמזון הייתה אפילו רעיון על דף נייר, ג'ף בזוס התחתן עם מקנזי סקוט – בלי הסכם ממון. רומנטי? אולי. כלכלי? לא ממש. 26 שנים לאחר מכן, כשהשניים נפרדו, סקוט קיבלה כ־38 מיליארד דולר במניות אמזון – והפכה לאחת הנשים העשירות בעולם. זה לא סיפור אגדה. זה סיפור על מה שקורה כשמיליארדר מתחתן בלי תוכנית מגירה.

ביום שישי האחרון זה קרה שוב: בזוס התחתן עם לורן סנצ'ז – טייסת מסוקים, עיתונאית לשעבר ואשתו הטרייה. אלא שהפעם, כל המומחים מסכימים: אין סיכוי שהוא נכנס לזה בלי חוזה ממון סופר־מהודק. האיש שווה היום יותר מ־200 מיליארד דולר (לפי Forbes Real-Time Billionaires List) – והפעם, כנראה שאין מקום לטעויות.

"זו כבר לא רק שאלה של אהבה," מסבירה אן פאפה, מנהלת אסטרטגיית עושר ב־Cresset Capital, חברה שמנהלת הון למשפחות אולטרה־עשירות. "הסכמי ממון הפכו לסטנדרט, ואפילו לדרישה בקרנות משפחתיות. לא מדובר רק בבני הזוג – אלא בקונסורציום של שותפים עסקיים ,יועצים, רואי חשבון, שמאי נדל"ן, עורכי דין, ואפילו שמאי מטוסים פרטיים ".

לפי פאפה, אחד הדגשים המרכזיים של עשירים במיוחד כמו בזוס הוא למנוע מצב שבו בן או בת הזוג לשעבר מקבלים מספיק מניות כדי להשפיע על השליטה בעסק. "זו סכנה של ממש – לא רק לרגשות, אלא לתאגיד שלם," היא מסבירה.

ברוק סאמרהיל, יועצת פיננסית לגירושים שמלווה בעיקר מיליארדרים, מסכימה ומחדדת: "זה לא בני הזוג שמקבלים את ההחלטות לבד – זה הצוות שלהם שמכוון, מתכנן ומבצע".

ובצד הפרקטי? סאמרהיל מסבירה: "יש סעיפים שמגינים על עליית הערך של הנכסים בזמן הנישואין. אם הוא מגיע עם יאכטה ששווה 500 מיליון דולר – הוא לא רוצה לגלות שאחרי חמש שנים היא כבר חצי שייכת למישהי אחרת."

ג'ף בזוס ולורן סנצ'ס בהשבעה של הנשיא טראמפ | צילום: רויטרס

אגב, היאכטה המדוברת באמת קיימת – מדובר ביאכטה יוקרתית בשם Koru, שנבנתה עבור בזוס.

גם מוות נכנס לחוזה

ומה קורה אם הנישואין מסתיימים לא בגירושים – אלא במוות? כאן נכנס מושג שנקרא “death clause” – סעיף שמונע מהבן/בת הזוג שנותרו בחיים לדרוש חלקים נוספים מהעיזבון מעבר למה שנקבע מראש. זה נפוץ אצל מיליארדרים – במיוחד כשיש ילדים מנישואין קודמים, נכסים בירושה, או עסקים עם שותפים שמעוניינים ביציבות.

במקרה של בזוס – יש לו ארבעה ילדים ממקנזי, ולסנצ'ז שלושה ילדים משלה. בדיוק התמהיל שמביא לחששות מפני סכסוכי ירושה עתידיים – ולכן גם, הסכם ממון הופך לצעד מתבקש.

לדברי עו"ד ריימונד הקמט, המתמחה בהסכמי ממון בבוורלי הילס, "כל הסכם כולל סעיף סודיות – כולל איסור על שיימינג ברשתות במקרה של פרידה". כלומר: לא רק הכסף נשאר חסוי, גם הסיפור.

בנוסף, חוזים מהסוג הזה כוללים לא פעם "סעיף שקיעה" – expiration date: מועד שבו ההסכם או חלק מסעיפיו מתבטלים. “חלק מהאנשים רוצים להיות נדיבים יותר עם הזמן, כשהקשר מתבסס,” מסבירה פאפה.

“העצה הכי טובה שלי למיליארדרים?” מסכם עו”ד הקמט, “אל תתחתנו בכלל”.

מי את לורן סאנצ'ס?

לורן ונזלה סנצ'ז נולדה באלבקרקי, ניו מקסיקו, ב־1969. הקריירה שלה החלה ככתבת טלוויזיה, והגיעה לשיאה כשהפכה למגישת חדשות מצליחה ולכתבת שטח ב"לוס אנג'לס פוקס 11", ובהמשך הנחתה את תוכנית הריאליטי "So You Think You Can Dance" בגרסה האמריקאית.

בשנים האחרונות סנצ'ז עסקה בעיקר בהטסת מסוקים, והקימה חברה לשירותי צילום מהאוויר. היא טסה באירועים הוליוודיים, וגם בפרויקטים יוקרתיים – בין היתר עם בזוס.

הם הכירו לראשונה באירוע חברתי ב-2016, אבל הרומן פרץ ב־2018 — כשבזוס עוד היה נשוי. הפרשה עוררה שערורייה תקשורתית, אך מאז – הם הפכו לצמד בלתי נפרד: היא התלוותה אליו למסעות חלל ב־ Blue Origin נצפתה לצידו במט גאלה, והייתה שם גם כשקנה את היאכטה היוקרתית . עבור שניהם אלו נשואים שניים.