עברית בהמשך ✨ Do you know the movie The Matrix? So we are living in a Matrix. The old Matrix is falling apart and the new Matrix is already here. Now you have a choice: to stay in the old Matrix, the crowded chaotic and fear-based Matrix, or elevate to the new Matrix that enables space, a Matrix of love and acceptance. With this knowledge you can choose, and today you can be immediately cleansed from fear, from old ways and old habits, and go into a new place that is more peaceful, secure, loving and accepting. To be connected heart to heart and to send love and pure intelligence to one another. This is the time to choose – so what is your choice? מכירים את הסרט "מטריקס"? אז אנחנו חיים במטריקס, והמטריקס הישן מתפורר לו והמטריקס החדש כבר קיים, כבר נמצא. עכשיו יש לנו בחירה: להישאר במטריקס הישן, הצפוף, הכאוטי, המפחיד – או להתעלות למטריקס החדש המאוורר. מטריקס של אהבה, של קבלה. בידיעה הזו, בבחירה הזו, אפשר היום להתנקות מיידית מהפחדים, מהדפוסים, מההרגלים הישנים ולהיכנס למקום שליו יותר, בטוח יותר, אוהב ומקבל יותר. להיות מחוברים לב אל לב ולשלוח אחד לשני אהבה ואינטיליגנציה טהורה. זוהי שעת בחירה. אז במה אתם בוחרים?