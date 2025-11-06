עובדת מאפייה התפטרה - ובכל זאת תפוצה בכ-460 אלף שקל

ניצחון מזהיר לעובדת מאפייה שהתפטרה אחרי שנים ללא קבלת זכויות בסיסיות: השופטת רינת סיני-אלוש מבית הדין לעבודה בבאר שבע קבעה לאחרונה שהתפטרותה נחשבת לפיטורים, וכי היא זכאית ממעסיקה לשעבר לזכויות סוציאליות רבות מלבד פיצויי הפיטורים - כגון גמול שעות נוספות והפרשות לפנסיה - בסך כולל של כ-440 אלף שקל, בתוספת הוצאות משפט של כ-20 אלף שקל.

התובעת עלתה מאוקראינה בשלהי 2016 וכחצי שנה לאחר מכן החלה לעבוד במאפייה של הנתבע. לאורך תקופת העסקתה הונפקו לה תלושי שכר פיקטיביים, שלא באמת משקפים את תנאי עבודתה והשכר ששולם לה בפועל. ביוני 2023 מסרה למעסיקה מכתב התראה לפני התפטרות, במסגרתו ביקשה להסדיר תשלום זכויות סוציאליות שלטענתה לא שולמו לה במהלך שנות עבודתה.

לטענת האישה, ברגע שהנתבע קיבל את המכתב "הוא פשוט זרק אותו ואמר תעשי מה שאת רוצה". בנסיבות אלה, הגישה כעבור שבוע מכתב "התפטרות בדין מפוטר עקב הרעת תנאים", ובהמשך את התביעה לבית הדין - אותה העמידה על כ-927 אלף שקל בגין זכויות שונות שלשיטתה מגיעות לה, כגון פיצויי פיטורים וגמול שעות נוספות.

להגנתו טען בעל המאפייה כי התובעת הפתיעה אותו עם מכתב ההתראה, כשלגרסתו סיבת עזיבתה האמיתית כלל לא נגעה לאי-תשלום זכויות סוציאליות - אלא לכוונתה לעזוב את בן-זוגה ולעבור לגור בעיר אחרת. בתוך כך נטען שלא ניתנה לנתבע הזדמנות לתקן את הדרישות שעלו במכתב, ומכאן שאין לראות בהתפטרות כפיטורים.

"התנהלות חמורה"

אבל השופטת סיני-אלוש קבעה שהתפטרות התובעת, בנסיבות העניין, נחשבת לפיטורים, ולכן היא זכאית לפיצויי פיטורים כמו מפוטרת. היא הסבירה שלפי החוק, זכאות מתפטר לפיצויי פיטורים מותנית בשלושה תנאים: הרעה מוחשית בתנאי עבודתו; קשר סיבתי בין אותה הרעה להתפטרות; ומתן התראה והזדמנות נאותה מצד העובד למעסיק לתקן את ההרעה.

בפשטות קבעה השופטת ששני התנאים הראשונים מתקיימים לגבי התובעת, שכן "הועסקה משך 6 שנים מבלי ששולמו זכויותיה הבסיסיות כמו גמול שעות נוספת ותוספת לילה, ומבלי שהופקדו לה כספים לקופת הפנסיה".

אשר לתנאי השלישי אומנם העירה השופטת שמתן התראה של שבוע בלבד למעסיק אינה סבירה, אך על רקע עדות העובדת, שלא נסתרה, לפיה בעל המאפייה זרק את המכתב ואמר "תעשי מה שאת רוצה" - נקבע שההתראה הקצרה לא תעמוד לחובתה, ולכן היא זכאית לפיצויי פיטורים כדין מפוטרת.

ואולם פסיקת הזכויות לא עצרה כאן. השופטת נעתרה אף לתביעת העובדת לקבלת תשלומים רבים אחרים שלטענתה לא שולמו לה במהלך עבודתה - כגון גמול שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, דמי הבראה ופדיון חופשה. בנוסף נפסק לטובתה פיצוי בשל הנפקת תלושי שכר פיקטיביים, אשר נועדו לחמוק מתשלום מס. בפסק הדין תוארה התנהלות זו כ"חמורה ומנוגדת לחוק".

בסיכום העניין נפסק לעובדת פיצוי כולל בסך 438,748 שקל, בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד של 22,312 שקל.

