"נאחז בציפורניים כדי לעבוד": כ-890 אלף שקל לרו"ח שנפגע בתאונה

רואה חשבון שנפצע בתאונת דרכים יקבל מחברת הביטוח כ-890 אלף שקל - כך קבע לאחרונה בית משפט השלום בתל אביב. המדובר בתאונה השנייה שעבר האיש, מאמן כדורסל בזמנו הפנוי, תוך שנה. אגב פסיקת הפיצוי הטיח השופט קייס נאשף ביקורת הן על התנהלות התביעה, שהקשתה על הערכת הנזק, והן על זו של "הפניקס", שכבר הסכימה לפשרה נוחה וברגע האחרון חזרה בה.

תאונת הדרכים שבמוקד ההליך התרחשה באוגוסט 2020, והוכרה בביטוח לאומי כתאונת עבודה. כשנה לפני כן, ביולי 2019, עבר התובע (36) תאונה אחרת אלא שהתביעה לגביה הסתיימה בפשרה. עובר לתאונה (השנייה, שבה עוסק פסק הדין) שימש האיש כרואה חשבון בחברה ידועה, וכתחביב עסק באימון של קבוצת כדורסל נשים.

לאחר התאונה טופל רואה החשבון בבית החולים "אסף הרופא". הוא התלונן, בין היתר, על פגיעת ראש, סחרחורות ובחילות, כמו גם חבלות בצוואר, בגב וברגליים. כמו כן הציף קשיים בהיבט הנפשי. למרות זאת, אחרי כחודש הוא כבר חזר לעבודתו, לדבריו בשל החשש לעתידו המקצועי בחברה.

בהקשר לכך סיפר התובע שבהינתן פציעותיו מהתאונה, הוא "נאחז בציפורניים ובשיניים" על מנת לשמור על מקומו בחברה, תוך שנאלץ לעבוד עד השעות הקטנות של הלילה (2 לפנות בוקר). במסגרת זו העיד שחרף מאמציו, מעסיקו אינו שבע רצון מתפקודו לאחר התאונה, וכי בשנתיים האחרונות כלל לא קיבל העלאה בשכר.

בדומה סיפרה רעיית התובע בתצהירה שהתאונות, ובעיקר זו השנייה, גרמו לשינוי משמעותי ביותר בחיי בעלה, ולמעשה "הביאו איתן מפלה אדירה לחייו".

מחדל דיוני קריטי

השופט נאשף אימץ את חוות דעת מומחי בית המשפט שמינה בתחומים האורתופדי והנפשי, לפיהן עקב התאונה (השנייה) נגרמה לרואה החשבון נכות רפואית משוקללת בשיעור 19%. סלע המחלוקת בין הצדדים הייתה הנכות התפקודית, כלומר זו המשפיעה על כושר ההשתכרות.

בהקשר זה הטיח השופט ביקורת נוקבת על התנהלות התביעה, על כך שלא סייעה לבית המשפט להעריך את הנזק שנגרם, ואפילו לא זימנה לעדות את הבוס של רואה החשבון על מנת לאשש את הטענה בדבר הירידה התפקודית שלו.

"מדוע התובע נמנע מלהניח בפני בית המשפט תשתית ראייתית הולמת וסדורה?! מדוע על בית המשפט לגשש באפלה מקום שהנתונים הרלבנטיים אמורים להיות בידיעתו האישית או בידיעת מעסיקו?! בכל הכבוד הראוי, הימנעות זו אמורה להיזקף לחובת התובע", כתב השופט.

מן העבר השני הופנתה ביקורת אף כלפי הנתבעת, "הפניקס", על שחזרה בה ברגע האחרון מהסכמתה למתווה פשרה נוח יחסית, שהיה חוסך את הדיון המסורבל בתיק ומלאכת כתיבת פסק הדין.

בסופו של יום, וחרף מחדלי התביעה האמורים, הגיע השופט למסקנה שהנכות התפקודית שנגרמה לרואה החשבון כתוצאה מהתאונה מושא ההליך זהה לזו התפקודית. בנסיבות אלה פסק לאיש עבור ראשי הנזק השונים - כגון אובדן כושר השתכרות, עזרת הזולת והוצאות רפואיות - בניכוי תגמולי ביטוח לאומי עקב ההכרה באירוע כתאונת עבודה, פיצוי בסך כ-770 אלף שקל.

לצד זאת חויבה "הפניקס" לשלם לרואה החשבון שכ"ט עו"ד של כ-118 אלף שקל, בתוספת הוצאות משפט.

עו"ד אלעד ג'ובני | צילום: צילום עצמי