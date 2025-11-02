התפרץ לכביש ונדרס: 5 מיליון שקל לקטין שנפגע בתאונה

בן 5.5 נפגע ממכונית כשהתפרץ לכביש - 7 שנים לאחר מכן המחוזי בתל אביב פסק לו ולהוריו פיצוי של כ-5 מיליון שקל. השופטת חדוה וינבאום וולצקי התרשמה שעקב תאונת הדרכים איבד הקטין את יכולתו להתפרנס בעתיד. בהתאם לכך, קבעה שנכותו התפקודית עולה בהרבה על זו הרפואית, שהועמדה על 50% לאחר ניכוי 20% בשל מצב רפואי קודם.

התובע, כיום בן 12.5, נפגע בתאונת דרכים לפני כ-7 שנים, כשהיה בן 5.5. כדרכם של ילדים, התפרץ לכביש מבלי לבדוק שהוא פנוי, אלא שאז הגיחה מכונית שפגעה בו בעוצמה. הילד הובהל לבית החולים "הדסה עין כרם", הורדם והונשם ועבר בדיקת סי.טי שהראתה דימומים בראש. בהמשך אושפז בטיפול נמרץ ושוחרר לשיקום בבית חולים "אלין".

במהלך 2022 עבר הקטין אבחון שהצביע על ליקויים קוגניטיביים קשים ותפקוד אינטלקטואלי בתחום הפיגור הבינוני. במסגרת התביעה שהוגשה נגד חברת הביטוח של הרכב הפוגע, "כלל", שיתפה אימו במצבו כיום. "אני מרגישה אותו בן 4, ולא בן 11", העידה בכאב. היא סיפרה, בין היתר, שבנה נשאר כבר 3 שנים באותה כיתה, הולך ערום בבית ומרטיב פעמיים בשבוע.

כחלק מההליך, ולשם בחינת הנזק, מונו מומחיות מטעם בית המשפט. זו שבתחום הנוירולוגי העריכה שהקטין סבל מבעיה התפתחותית עוד בטרם התאונה, אלא שמכל מקום - אין ספק, לדעתה, שניתן לקשור חלק גדול של מגבלותיו לחבלת הראש הקשה שחווה באירוע.

עמיתתה בתחום הפסיכיאטרי מצאה אף היא שהקטין סבל לפני התאונה מעיכוב התפתחותי, כאשר כיום שפתו דלה ביותר והוא כלל אינו מכיר אותיות ומספרים. חיות, לדבריה, הוא מזהה באופן חלקי. להערכתה התובע יידרש להשגחה צמודה לכל חייו, כאשר את נכותו העמידה על 70% - מהם יש לנכות, לדעתה, 15% בשל מצב רפואי קודם.

יכל לעבוד לולא התאונה

השופטת וינבאום וולצקי קיבלה אמנם את שיעור הנכות שקבעה הפסיכיאטרית (70%), אלא שלמסקנתה יש לנכות 20%, ולא 15% בלבד, בשל מצב רפואי קודם - כך שאת נכותו עקב התאונה העמידה על 50%.

"לאחר התאונה, התמונה שעלתה מתוך הראיות שהוצגו מלמדת על פגיעה קשה ביכולת התפקוד בחיי היום-יום. שתי המומחיות התרשמו שהתובע בגיל 7 אינו מסוגל לרשום את שמו, אינו יודע מספרים ואינו יודע קרוא וכתוב. שתיהן התרשמו מהיפראקטיביות משמעותית", כתבה השופטת. היא הדגישה שלא הובאו מטעם ההגנה ראיות כלשהן הסותרות את עדות האם בקשר לתפקוד בנה, ומכאן שאין מקום להפחתה נוספת בשיעור הנכות.

אשר לנכות התפקודית עקב התאונה - זו המשפיעה על כושר התעסוקה - קבעה השופטת שהיא עולה בהרבה על זו הרפואית. היא התרשמה שלולא נדרס, התובע יכול היה למצוא לו עיסוק בעתיד, וזאת למרות בעיותיו השונות, אלא שעקב פגיעת המכונית איבד לנצח את יכולתו להתפרנס ולתפקד עצמאית.

על הרקע הזה העמידה השופטת את הפיצוי בשל ראשי הנזק השונים - כגון הפסד כושר השתכרות, הוצאות רפואיות ועזרת הזולת - על 5,550,000 שקל, ממנו קבעה שיש לנכות 557,806 שקל בשל גמלת ילד נכה. מהסכום שמתקבל, 4,992,194 שקל, קבעה שיש להקפיא 1,160,000 שקל על חשבון גמלאות נכות כללית ושר"מ העתידות להשתלם לתובע וטרם נקבעו.

לבסוף נקבע שמתוך הסכום שיתקבל "יהיה מקום" גם להפחית תשלומים תכופים ששולמו, בסך 88,000 שקל. לתובעים נפסקו שכ"ט עו"ד בשיעור 15.34%, וכן הוצאות משפט.