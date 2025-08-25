"הפכתי לכספומט ושליח": אב זכה להפחתת מזונות

ניצחון חלקי לגבר על גרושתו בבית המשפט למשפחה בקריות: בפסק דין שפורסם לאחרונה קבעה השופטת גילה ספרא-ברנע שמזונות בנם הקטן יקוצצו בכ-30%, על רקע טענתו לניכור הורי מצד האם שהוביל, כך לשיטתו, ליחס מחפיר מהקטין אשר "הפך אותו לכספומט ושליח". עם זאת, בקשת האב לביטול המזונות לחלוטין נדחתה, בנימוק שגם לו תרומה כלשהי לדרדור ביחסים.

הצדדים, נשואים לשעבר, הביאו לעולם 3 ילדים. ההליך התמקד בבנם הקטן שבימים אלה חוגג 18. בהסכם הגירושים נקבע שמזונותיו יהיו 1,750 שקל לחודש - כאשר בשל עליית המדד, סכומם במועד פסק הדין עלה ל-2,035 שקל - והוסכם שהאב יישא בהם עד הגעת בנו לגיל 21. אשר לזמני השהות, נקבע שהנער יהיה במחיצת אביו למשך יומיים בשבוע, וכל סופ"ש שני.

אלא שבתביעה שהגיש לבית המשפט טען האב כי הסכמות לחוד ומציאות לחוד. הוא סיפר שמזה תקופה ארוכה בנו מסרב להיפגש עימו מעבר לדקה-שתיים בשבוע, וגם זאת - רק כשהוא מביא לו אוכל, כסף או בגדים. לטענתו, הוא מחל על כבודו והסכים להיות "שליח וכספומט" רק כדי לראות את בנו ולו לכמה דקות, אך הילד מתעלם ממנו בשל ניכור הורי של האם. בקשת האב הייתה לפטור אותו לגמרי ממזונות הבן, או לכל הפחות להקטינם.

מנגד, האם, טענה שהאב הביא על עצמו את הנתק ביחסים, ולא היה ניכור הורי מצדה. בתביעה שהגישה במקביל עתרה להגדיל את מזונות בנה ל-4,800 שקל.

"תביא אלפיים שקל לקסטרו"

השופטת ספרא-ברנע קיבלה חלקית את טענות האב. היא התרשמה שהאם אכן תרמה לניכור שבין בעלה לשעבר לבנם - גם אם לא בכוונה - כאשר גם לאב תרומה כלשהי לנתק ביחסים, משהודיע לבנו על הפרידה מאימו ללא הכנה מוקדמת ובצורה לא מותאמת, ביום שבו המשפחה קיבלה בשורה קשה אחרת.

בפסק הדין צוטטו הודעות שנשלחו לאב המגלות יחס מבזה כלפיו, שתמכו בגרסתו כי הפך למעין כספומט. כך למשל, בהודעה ששלח הקטין בנובמבר 2023, דרש מאביו לתת לו שובר של 2,000 שקל לקניית בגדים בקסטרו. בתגובה להצעת האב שיילכו יחד לחנות הבגדים שם יקנה לו מה שירצה, רשם הנער: "אני לא רוצה. אתה מביא לי שובר".

גם האם לא חסכה במשלוח הודעות פוגעניות לבעלה לשעבר. באחת מהודעותיה רשמה לו ש"בחרת בחיים עם אישה רווקה, זקנה ומכוערת". בהודעה אחרת כתבה: "בזמן שאתה מבלה עם זונתך אני צריכה לנקות". בהמשך איחלה לו ולזוגתו החדשה ("הזונה שלך") חוסר שלווה וסבל נפשי.

מסקנת השופטת הייתה שגם בהנחה שהאם לא פעלה אקטיבית לגרימת ניכור הורי, הרי שהייתה לה "תרומה והשפעה חזקה" על המצב שנוצר בין האב לקטין. היא שוכנעה שהתובע רצה בכל מאודו לקיים את זמני השהות ומחל על כבודו לצורך קיום מפגשים קצרצרים עם בנו - כאשר בעיצומו של המשפט אף קנה לו מחשב גיימינג חדש - ואולם האחרון סירב למפגשים, כאמור בהשפעת אימו.

ברמת התוצאה נקבע שתביעת האם להגדלת המזונות תידחה ותביעת האב תתקבל חלקית - באופן שמזונות בנו יופחתו ל-1,450 שקל, וחיובו לשאת בהם עד גיל 21 יבוטל. השופטת קבעה שהאם תחזיר לאב את ההפרש שנוצר בין המזונות הישנים לחדשים (585 שקל בחודש), רטרואקטיבית החל ממועד הגשת תביעת האב.

צילום: סמדר כפרי, פסקדין

ב"כ האב: עו"ד בן ציון ראם

ב"כ האם: עו"ד לירן שוובר קידר

לפסק הדין המלא בתיק תלה"מ 58295-01-23 ואח'