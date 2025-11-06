אישה מתה אחרי הלידה. מי יקבל את מיליון השקלים מביטוח החיים?

בית המשפט למשפחה בנוף הגליל-נצרת פסק לאחרונה כי הורי אישה שמתה זמן קצר אחרי הלידה - ולא בנה, הסובל מ-100% נכות - הם אלה שיקבלו את כספי ביטוח החיים שלה, בסך מיליון שקל. השופט מחמוד שדאפנה סיפק נימוק טכני להכרעתו: שהמוטבים בפוליסה הם ההורים ולא הבן. למרות זאת, הובהר שהאחרון יקבל חלק מהכספים בהיותו אחד מהיורשים של סבו וסבתו - שבינתיים נפטרו.

מדובר במקרה טראגי שבו צעירה מצאה את מותה שישה ימים אחרי שילדה פג בשבוע ה-26 להריונה, ככל הנראה עקב כשלים רפואיים. את הילד הביאה לעולם במסגרת הסכם הורות משותפת, יחד עם אביו. הקטין, כיום כבן 5.5, נולד כשהוא סובל ממומים שונים והוכר בביטוח לאומי כנכה בשיעור 100%.

כשנתיים טרם הלידה, בהיותה רווקה ללא ילדים, רכשה המנוחה ביטוח חיים מחברת "מגדל", לתשלום מיליון שקל במקרה של מוות. בסעיף המוטבים רשמה את הוריה, בחלקים שווים. משהלכה לעולמה - הגישה "מגדל" את התביעה לבית המשפט, במסגרתה עתרה לקבוע מי זכאי לכספי הביטוח: הילד או הורי אימו, המוטבים, שאף הם נפטרו בינתיים.

לטענת הקטין, באמצעות אביו, רצונה האמיתי של אימו היה להעביר את מיליון השקלים אליו, אלא שלא הספיקה לשנות את המוטבים טרם מותה. טענה נוספת וייחודית שהעלה הייתה שפוליסת הביטוח היא למעשה "התחייבות לתת מתנה" להוריה, וכעת הוא יכול, בשם אימו, לבטל את המתנה בין היתר בשל "תאוות הבצע חסרת הרחמים" של דודיו כלפיו, ה"עולה לכדי התנהגות מחפירה".

מנגד נטען מטעם הסבים המנוחים, באמצעות מנהל העיזבון ואחד מבניהם, שאין בסיס לקונסטרוקציה המשפטית שהעלה נכדם בעניין המתנה, וכי נוכח היותם המוטבים בפוליסה - יש להעביר את כספי הביטוח ליורשיהם.

יקבל כיורש, לא כמוטב

השופט שדאפנה דחה את טענות בן המנוחה, אחת לאחת. אשר לטענתו בדבר רצונה האמתי כביכול של אימו, הדגיש השופט כי "משנקבע בחוזה שחתמה עליו המנוחה עם 'מגדל' מוטבים ספציפיים לקבלת תגמולי הביטוח, והיא בעצמה בכתב ידה ובחתימתה נקבה בשמותיהם של הוריה - יש לכבד רצון זה, רצון שלא הובאה שום ראיה מטעם הקטין כי שונה".

את טענת ה"מתנה" הדף השופט הן מטעם טכני - שהיא מהווה "הרחבת חזית", משהועלתה לראשונה בשלב הסיכומים - והן לגופה, משלא נתמכה בבסיס משפטי מוצק. לדבריו פוליסת ביטוח החיים אינה בגדר "מתנה" או "התחייבות לתת מתנה" כאשר חוק המתנה כלל אינו חל עליה, אלא הוראות חוק חוזה ביטוח.

פרסומת

"אכן", כתב השופט לקראת סיום, "התוצאה אליה מגיע בית המשפט אינה קלה, ובפרט כאשר בנה היחיד של המנוחה - שהוכר כנכה וסובל מבעיות רפואיות - אינו נמנה על המוטבים". ואולם לדבריו הילד לא ייצא בלא כלום, זאת משום שהוא נחשב ליורש הורי אימו, הן מכוח צוואת הסבתא והן בשל היותו יורש על-פי דין של הסבא.

"התוצאה היא שהקטין בכל מקרה לא יוצא בידיים ריקות, והוא אמור לקבל סכומים ניכרים מתוך אותם תקבולי ביטוח אשר מגיעים לסבים שלו", כתב השופט.

סוף דבר, נקבע שכספי ביטוח החיים ישולמו ליורשי הורי המנוחה, כאשר על בנה ואביו הושתו הוצאות משפט בסך 12 אלף שקל.

עו"ד פאני יהלום | צילום: סטודיו טל אדי אזורית