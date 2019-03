מהם המוצרים שהישראלים הכי אהבו השנה?

פרסי 'מוצר השנה – בחירת הצרכנים' מוענקים למוצרים והשירותים החדשניים ביותר שהשיקו במדינה באותה שנה.המוצרים והשירותים– עברו למחקר הצרכנים אשר מחווים דעתם לגבי המוצרים והשירותים המועמדים ומדרגים את המוצרים על פי האטרקטיביות שלהם ועל פי שביעות הרצון שלהם משימוש בהם בפועל. בכל קטגוריה, המוצר או השירות שציון האטרקטיביות ושביעות הרצון שלו הוא הגבוה ביותר – מוכתר ל"מוצר השנה".בין הזוכים בשנה זו: משקה יוגורט יופלה , סדרת בונז'ור ולתנור, מכונת קפה ניידת יוניספרסו , אפליקציית סופר-פארם, מטרנה ללא סוכר לבן וחומרי טעם וריח בכל השלבים, סדרת הטיפוח ENIGMA FX מבית GA-DE ומוצרים ושירותים רבים נוספים אשר הושקו לאחרונה בישראל. הערב (א') בתל אביב, בהשתתפות מאות מבכירי השיווק והקמעונאות בארץ ועשרות מובילי רשת, יערך אירוע זוכי 'מוצר השנה – בחירת הצרכנים' לשנת 2019 - המוצרים והשירותים הזוכים בפרסי החדשנות לשנה זו, כפי שנבחרו על ידי הקהל הישראלי במסגרת מחקר צרכנים מקיף מסוגו שערך מכון המחקר קנטאר מדיה בקרב יותר מ-3,500 צרכנים. לוגו מוצר השנה | צילום: באדיבות מוצר השנה "העובדה שבישראל מוענק המספר הרב ביותר של פרסי חדשנות למוצרים ולשירותים חדשים מעידה על רמת החדשנות הגבוהה בארץ, גם בשל העובדה שחברות מקומיות משיקות מוצרים ושירותים חדשניים וגם משום שחברות בינלאומיות מרבות להשיק לצרכן הישראלי, הידוע כחובב חדשנויות, את המוצרים החדשים שלהן", מסביר ערן יסעור, המייצג את פרסי החדשנות הבינלאומיים של מוצר השנה בישראל. לדברי יסעור, אחת התופעות הבולטות השנה היא כמות הפרסים הגדולה שהוענקה למוצרים ולשירותים בפיתוח 'כחול-לבן': למעלה מ-60 אחוזים מהזוכים הם מתוצרת ישראלית. "שלושת הפרמטרים לפיהם מוכתר מוצר השנה בקטגוריה הם חדשנות (25%), אטרקטיביות (25%) ושביעות רצון משימוש בפועל (50%). לא מספיק רק להיות חדשני - צריך להיות גם איכותי וגם למצוא חן בעיני קהל הבוחרים", הוא מסכם. רשימה מפורטת של הזוכים במוצר השנה bonjour | צילום: באדיבות מוצר השנה מזון ומשקאות סדרת מוצרי בונז'ור ולתנור "נבחרת השפים" של רמי לוי קורנפלקס תלמה "אלופות ואלופים" ויסוצקי סדרת חליטות ופירות לנשנוש M&M Sharing בטעמי שוקולד ובוטנים ספגטי ירקות של מרינה מיני מיקס לואקר חטיפי מיני שוקולד לואקר ממרחים בטעמים של השחר העולה טונה TO GO של עץ הזית סדרת טופו תנובה נקניקי פרימיום Deli של שופרסל עוף ארוז טרי פרימיום שופרסל Pixie גזוז במתיקות מעודנת היינקן 0% yoplait | צילום: באדיבות מוצר השנה מוצרי חלב וגלידות משקה יוגורט יופלה GO YOLO BLACK+WHITE קוטג' תנובה בקטנה יופלה GO עם גרנולה חלב תנובה לקפה בטעם אגוזי לוז אקסטרים לוז ליבת נוגט של נסטלה מוצרים לבית סדרת מוצרי הפרימיום של לילי – Triple Comfort ו-Natural Care ™MAZE - מטהר המים של תמי4 דלי הפלא של B Patent דאק ניקוי לאסלה עם אקונומיקה מקציפה פומפייה רב תכליתית DRUM GRATER מוצרי חשמל וגאדג'טים מכונת כביסה משולבת מייבש AEG מכונת קפה ניידת יוניספרסו אוזניות Jabra Elite 65t מזגני אלקטרה PLATINUM AAA INVERTER מקררSamsung Flex Zone שואב אבק בוש Unlimited unispresso | צילום: באדיבות מוצר השנה שירותים ואפליקציות נתב Be של בזק משכנתא דיגיטלית של לאומי WAC&TALK סוזוקי אתר קאשבק פלוס של cal smart click של סמארטאייר ביטוח רכב PROTECT של כלל שירות סליקה מהירה של לאומי קארד אפליקציית סופר-פארם אפליקציית yellow לאומי me האפליקציה למסחר של בנק הפועלים superpharm | צילום: באדיבות מוצר השנה תינוקות ובריאות אולטרסול ספקטרום של ד"ר פישר סנסודיין Repair & Protect Tyto בכללית כורכומין ליקוויד ג'ל של סופהרב תחתוני לייקרה סופגים דיפנד comfort protect Huggies Freedom Dry מטרנה ללא סוכר לבן וחומרי טעם וריח בכל השלבים מגבונים עדינים לעור כמו צמר גפן ומים של האגיס Life Baby's סדרת מחיות לתינוק 100% פרי טפטפים פרסטי של כצט Life Baby's סדרת טיפוח לתינוקות טפטפים קולדי של כצט materna | צילום: באדיבות מוצר השנה ביוטי מרכך הקסם ב-3 דקות של פנטן סדרת המסכות PURE CLAY MASKS של לוריאל פריז Life מכשיר לניקוי מברשות איפור סדרת CHILL Bath & Body של Be by Shufersal סדרת הטיפוח ENIGMA FX מבית GA-DE קונסילר IAR של מייבלין ניו-יורק BROW TATTOO של מייבלין ניו-יורק מסקרה X-FIBER של לוריאל פריז סדרת Schick Intuition Life by Michel Mercier תרסיס לכיסוי מיידי של שורשי השיער {title}





