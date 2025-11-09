דודי החשמל עדיין חלק בלתי נפרד מכל בית ישראלי - גם במדינה שטופת שמש כמו שלנו. אבל מאחורי שלל המותגים בשוק מסתתרים לעיתים אותם יצרנים, מה שמקשה על הצרכנים לדעת מי באמת שווה את הכסף. כדי לעשות סדר, בדקנו עם עשרות מתקיני דודים מקצועיים במידרג מי המותגים האמינים והמשתלמים ביותר - והתוצאות הפתיעו אפילו אותנו

נכון לשנת 2025, ישראל עדיין ראויה לשמה כ"מדינת השמש", אבל גם כאן, מתברר, דודי חשמל הם עדיין חלק בלתי נפרד מהחיים. ואם חשבתם שכל הדודים נראים אותו דבר, כדאי שתדעו שבפועל מאחורי שלל השמות בשוק עומדים לא פעם אותם יצרנים – מה שעלול לבלבל לא מעט צרכנים שמחפשים אמינות, איכות ומחיר הוגן. כדי לעשות קצת סדר, באתר "מידרג" בדקו עם 62 מתקיני דודים מדורגים – כאלה שלא עובדים עבור אף חברה מסוימת – באילו מותגים הם הכי סומכים, מי הכי עמיד לאורך זמן, ואיפה תיאלצו להיפרד מכמה שטרות מיותרים.

הבדיקה נערכה בשלוש קטגוריות עיקריות – דודים קטנים, בינוניים וגדולים – לפי הקריטריונים החשובים באמת: אמינות, זמינות חלקי חילוף ועלויות תחזוקה. המתקינים נשאלו באילו חברות הם נתקלים בהכי פחות תקלות, אילו מציעות שירות ראוי, והיכן חלקי החילוף זמינים ולא יקרים מדי.

והתוצאות? די חד־משמעיות. במקום הראשון - ובפער ניכר - ניצבת חברת כרומגן, שקיבלה לא פחות מ־90.3% מהקולות. אחריה אמישראגז עם 33.8%, ובמקום השלישי נימרוד עם 32.2%. מתקיני הדודים שיבחו את כרומגן על עמידות יוצאת דופן של גוף החימום, שאפילו ניתן להתקין אותו בדודים של חברות אחרות. נתנאל, מתקין שדורג במידרג בציון 9.67, הסביר: "בחרתי בכרומגן כי הם הכי טובים מבחינת איכות הדוד וגם השירות שלהם מעולה במקרה שצריך לממש אחריות". עם זאת, הוא מודה כי לא הכול מושלם – כרומגן היא גם מהחברות היקרות בשוק, ומחיר דוד בינוני בנפח 150 ליטר כולל התקנה עשוי להגיע ל־3,500 שקל.

מי שמחפש אלטרנטיבה קצת יותר חסכונית, עשוי למצוא אותה בדודי החשמל של אמישראגז, שהגיעו למקום השני. חלקי החילוף זמינים וזולים יותר, וגם השירות קיבל ציונים גבוהים במיוחד. קובי, מתקין עם לא פחות מ־3,102 דירוגים מלקוחות מידרג, אמר: "אמישראגז היא חברה אמינה, עם שירות טוב ומכבדת את האחריות שהיא מספקת".

במקום השלישי נמצאת נימרוד, מותג ותיק עם קהל נאמן שמציע דודים באיכות טובה ובמחירים מתונים יותר. אסף, מתקין שמדורג במידרג בציון 9.66, סיכם: "נימרוד היא חברה עם ניסיון שהוכיחה את עצמה".

גם כשמסתכלים לפי נפחים, נראה שהתמונה חוזרת על עצמה. בדודי החשמל הקטנים - אלה שבין 30 ל־80 ליטר, שמתאימים בדרך כלל לזוג צעיר או לדירת יחיד - שוב מובילה כרומגן עם 65.6% מהקולות. אחריה נימרוד (14.8%) ואמישראגז (9.8%). ניב, מתקין המדורג בציון 9.95, סיפר: "מהניסיון שלי הם דודים עם גוף חימום אירופאי, ככה שהם עובדים המון שנים בלי להתעסק עם גופי חימום כל שנה".

בדודים הבינוניים, בנפח 120–150 ליטר - הנפוצים ביותר בבתים ישראליים - כרומגן ממשיכה להוביל עם 64.9% מהקולות, ואחריה אמישראגז (12.3%) ונימרוד (10.5%). מוטי, מתקין שמדורג בציון 9.54, בחר בכרומגן בזכות "החלקים הפנימיים האמינים והעמידים לאורך זמן". מנגד, מתקין אחר, סער (9.88 במידרג), הסביר מדוע בחר באמישראגז: "הדודים שלהם בנויים מחומר גלם מעולה, ובנוסף הם נותנים אחריות יותר מכל חברה אחרת - כי הם פשוט בטוחים במוצר".

ומה לגבי הדודים הגדולים, בנפח 200–300 ליטר - אלה שמיועדים למשפחות גדולות שבהן המקלחת לא נגמרת אף פעם? גם כאן ההובלה של כרומגן ברורה: 73.2% מהמתקינים בחרו בה. אחריה נימרוד עם 8.9% ואמישראגז עם 7.1%. שלמה, מתקין שדורג בציון 9.58, ציין לטובת כרומגן את "המאיץ והפלאנג' האמינים יותר משאר החברות", אך הוסיף אזהרה קטנה: "אם צריך להחליף אותם - זה קצת יותר יקר".

נימרוד, לעומת זאת, בלטה בזכות הציפוי הפנימי באמאייל, שמשפיע ישירות על איכות המים ואורך חיי הדוד. יונתן, מתקין שמדורג בציון 9.79, הוסיף: "כל הדודים של נימרוד מאושרים לשימוש במי שתייה על ידי משרד הבריאות – וזה יתרון משמעותי".

המתקינים ממליצים גם לבדוק היטב את תו התקן והציפוי של כל דוד – עדיף לבחור בדודים שמצופים באמאייל ולא בצבע, ולוודא שהמוצר נושא אישור בטיחות תקני. בסוף, כמו בהרבה תחומים אחרים, השאלה היא לא רק מי הכי זול, אלא מי ישרת אתכם הכי הרבה זמן בלי תקלות.

