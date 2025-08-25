מועצת הצמחים קוראת לצרכנים להימנע מקניית קיווי ישראלי מסוג "היווארד" עד תחילת אוקטובר, לאחר שזיהתה הגעת פרי בוסר לשווקים. האזהרה מגיעה בתקופת המעבר בין סיום עונה לתחילת עונה חדשה.

על פי שי גולני, יו"ר שולחן הקיווי במועצת הצמחים, מספר מגדלים מקומיים משווקים בימים אלה פרי מוקדם שלא יבשיל. "הקיווי בארץ נקטף ומשווק רק החל מחודש אוקטובר, אחרי שעבר את כל הבדיקות המחייבות שמצאו אותו ראוי לקטיף ולמאכל", הסביר גולני. "לצערי, ישנם בימים אלה כמה מגדלים מקומיים שמיהרו לשווק לצרכנים פרי מוקדם (בוסר) מסוג 'היווארד'".

גולני הזהיר כי מי שיקנה כעת קיווי יתאכזב מאוד. "הפרי לא יבשיל, יישאר בלתי אכיל, וקנייתו תסתיים במפח נפש", אמר. "לכן, אנו ממליצים לא לקנות כעת קיווי ישראלי עד תחילת אוקטובר, ובמקביל מבקשים מאותם חקלאים לחדול מהמעשה באופן מיידי".

יו"ר שולחן הקיווי הבהיר כי המעשה פוגע קודם כל בצרכנים ובנוסף גורם נזק גם למגדלי הקיווי ההוגנים. "הם כמובן הרוב המכריע של המגדלים", הוסיף.

תקופת המעבר הקריטית

ארנה סנדל, מנהלת איכות וסטנדרטים בענף הפירות במועצת הצמחים, הסבירה כי הקיווי הישראלי נמצא על המדפים במשך כ-10 חודשים בשנה. "אוגוסט וספטמבר הם תקופת מעבר בין סיום עונה לתחילת עונה חדשה", אמרה סנדל.

שני זני הקיווי הפופולאריים ביותר שגדלים בארץ הם "היווארד" - הזן הנפוץ בישראל בצורתו העגלגלה, ו"ברונו" - קיווי מוארך שטעמו מתוק יחסית.

"אנו ממליצים לצרכנים להמתין לקיווי הישראלי הבשל שישווק מתחילת אוקטובר", אמרה סנדל. "אז הקיווי הישראלי יהיה בשיאו, וטעמו יהיה מתוק ונהדר".

ענף הקיווי בישראל מהווה מרכיב חשוב בכלכלת הצפון וגדל בעיקר בגליל ובגולן. יבול הקיווי השנתי בישראל עומד על כ-10 אלף טון המשווקים כולם לשוק המקומי.